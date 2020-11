Star Wars: Squadrons, le 120 fps disponible sur Xbox Series X et S (mais pas sur PS5) grâce à la mise à jour 3.0

Chose promise, chose due. Star Wars: Squadrons est désormais jouable en 120 fps sur Xbox Series X et S suite à un patch déployé cette semaine. Les joueurs ont le choix entre un mode Qualité priorisant la résolution en 4K et un mode Performance pouvant désormais attendre les 120 images par secondes. Sur PS5, il n'y aura pas cette option pour augmenter le framerate, car pour mémoire, le 120 fps n'est possible que sur les portages complets, et pas via une mise à jour de la version rétrocompatible... Mais les développeurs ont tout de même apporté des « améliorations de la qualité visuelle et de l'éclairage » sur cette console, comme sur Xbox Series X et S.

Cette nouveauté pour les dernières Xbox accompagne sinon une mise à jour 3.0 plus robuste, avec des correctifs et le contenu supplémentaire promis par Motive, avant une autre vague prévue pour décembre. Entre autres, vous allez pouvoir profiter de la carte inédite Port Fostar et d'éléments de personnalisation additionnels.

Général Ajout de la carte Port Fostar pour les Combats aériens et les Batailles de flotte (Solo/Co-op contre l’IA et JcJ)

Améliorations next-gen Le jeu est désormais compatible jusqu’à 120 IPS et jusqu’en 4K sur Xbox Series X|S Ajout d’une option permettant de donner la priorité à l’amélioration visuelle ou des performances pour les joueurs Xbox Series X|S Amélioration de la qualité visuelle et de l’éclairage sur PS5 Ajout de la prise en charge du nombre d’images par seconde variable pour les téléviseurs et moniteurs compatibles

Résolution d’un problème de plantage du jeu pendant le changement d’équipement

Amélioration du support pour le matchmaking entre joueurs avec des temps de chargement très différents Les joueurs qui n’auront pas terminé le chargement au début du combat auront désormais un délai supplémentaire pour rejoindre le combat en cours plutôt que de le voir expirer

Ajustement de la luminosité des sources de lumière sur PC pour qu’elles soient moins lumineuses dans certains cas

Résolution d’un problème où la couleur du ciel d’Esseles changeait en entrant/quittant la station

Résolution d’un problème où l’option de synthèse vocale des menus ne fonctionnait plus après être entré dans un salon

Résolution d’un problème où la connexion des joueurs Steam échouait si leur pseudo incluait certains caractères ou émoticônes Unicode.

Diverses améliorations de stabilité et corrections de bugs mineurs. Commandes La compatibilité HOTAS prend désormais en charge des périphériques avec jusqu’à 128 touches (anciennement 40 pour chaque appareil).

Résolution d’un problème sur Xbox One où les commandes HOTAS étaient désactivées si la manette se mettait en veille

Les périphériques HOTAS sans axe X et Y, comme la manette Virpil, sont désormais correctement reconnus par le jeu.

Résolution d’un problème sur PC où une manette pouvait ne plus répondre si elle n’était pas configurée comme manette principale quand d’autres périphériques étaient connectés. Personnalisation cosmétique Ajout de deux nouvelles peintures pour chasseurs : Escadron Typhoon pour la Nouvelle République et Interstellar pour l’Empire (inspiré des jouets Kenner Products)

Ajout de la peinture Vandal pour chasseur TIE, inspirée par l’emblématique « ouvrage » de Sabine Wren.

Ajout de l’apparence Puissant allié pour X-wing basée sur le X-wing échoué dans les marais de Luke Skywalker sur Dagobah.

Ajout du visage Pilote Zeltron (Empire)

Ajout du visage Pilote Pantoran (Empire)

Ajout de l’ensemble Aventure (veste, pantalon, gants) pour la Nouvelle République

Ajout de l’ensemble Paladin (combinaison de vol, gants, casque) pour l’Empire

Ajout de l’ensemble Navigateur (combinaison de vol, gants, casque) pour l’Empire

Les gants de maraudeur ne feront plus disparaître les mains du joueur. Combat aérien Résolu d'un problème où les chasseurs n'apparaissaient pas à l’écran de transition de fin de manche. Batailles de flotte Réduction du gain de Moral de 4 à 3 pour les éliminations IA en défense

Les gains et pertes de Moral ne sont plus basés sur le nombre de joueurs présents dans l’équipe

Résolution d’un problème de lecture prolongée de la musique de combat dans les écrans de fin de manche une fois le combat terminé

Les Corvettes et les Raiders apparaissent désormais de façon aléatoire sur le champ de bataille plutôt que sur un modèle établi.

Résolution d’un problème où le Nebulon-B pouvait afficher une quantité de puissance de bouclier erronée par rapport à son IU d’objectif. Social Clarification du message d’avertissement pour les joueurs Xbox essayant de rejoindre un groupe complet

Résolution d’un problème où le menu réseaux sociaux perdait sa fonctionnalité après avoir quitté un combat JcJ comme spectateur

Résolution d’un problème où le passage en muet de plusieurs joueurs à la fois pouvait également rendre d’autres joueurs muets de manière incorrecte

Résolution d’un problème où en tant que spectateur d'un combat à la première personne, les sons des lasers n’étaient pas reproduits

Résolution d'un problème où l’IU et les éléments de menu pouvaient se chevaucher. Chasseurs et composants Ajout de quatre nouveaux composants : Kit de prolongation de boost ajouté au X-wing, Y-wing, chasseur TIE et bombardier TIE Torpilles perforantes prototypes ajoutées au X-wing, Y-wing, chasseur TIE et bombardier TIE Roquettes ioniques ajoutées au X-wing, A-wing, chasseur TIE et intercepteur TIE Tourelle à roquettes antimatérielle ajoutée au U-wing et faucheur TIE

Réduction de 60 % de la maniabilité (vitesse de virage) en tirant avec le canon rotatif et le canon rotatif à visée automatique. Ne s’applique pas à l’étape de chargement avant le tir

Utiliser le composant Bouclier d’assaut réduit désormais la maniabilité afin de renforcer son rôle d’outil pour attaquer un vaisseau amiral ou défendre face à un chasseur plutôt que de composant multi-usage.

Résolution d’un problème de mauvais affichage du nombre de Bombes à protons après utilisation

Les chasseurs utilisant le Bouclier surchargé commenceront avec des boucliers complètement surchargés

Résolution d’un problème où des vaisseaux de la mauvaise faction pouvaient apparaître au hangar

Augmentation du volume audio pour le Rayon tracteur du joueur

Réduction à 28 % des dégâts du Canon à explosion guidé par rapport à sa version non guidée (35 % auparavant)

Résolution d’un problème où, dans le cockpit, la peinture Vanguard pour l’A-wing pouvait afficher un autocollant Nouvelle République

Suppression du symbole de visée automatique assigné de façon incorrecte de l’icône du rayon composite

Les différents types de torpilles ont désormais des noms spécifiques lorsqu’elles sont ciblées (proton/ionique/perforante)

Résolu d’un problème où le Moteur instable pouvait ne pas infliger de dégâts aux cibles à proximité. Scénario Résolution d’un problème d’écran noir pour le joueur après son redéploiement depuis le hangar à la mission 13

Résolution d’un problème où le doublage de Zerelda pouvait se lancer à l’écran de chargement avant la mission 1, entraînant une désynchronisation de l’animation

Résolution d’un problème où la Corvette pouvait traverser la station dans la mission 6

Résolution d’un problème où le joueur ne pouvait pas terminer l’objectif « Détruire un système de communications » s’il mourait pendant la phase de regroupement avec Gunny dans la mission 6. IU Votre niveau de compétence actuel est désormais affiché comme une valeur au lieu d’un pourcentage de progression dans le niveau après avoir joué à une Bataille de flotte avec classement.

Le message IU de mise en file d’attente matchmaking basse priorité est plus clair, notamment sur comment quitter ce statut : en jouant à plus de combats

L’IU de messagerie concernant l’abandon dans le salon est plus claire

Résolution d’un problème où les icônes des coéquipiers ne devenaient pas vertes lorsqu’ils étaient prêts

Résolution d’un problème où l’affichage du menu n'apparaissait pas à l’écran de Redéploiement. Prise en charge IU des noms longs pour qu’ils s’affichent correctement

Résolution d’un problème où le joueur ne pouvait pas ouvrir le menu pendant un combat si le combat commençait alors qu’il était dans un menu de personnalisation

Résolution d’un problème où l’IU de verrouillage missile restait à l’écran juste après avoir changé de cible.

Résolution d’un problème où le texte indiquait « Examiner votre escadron » au lieu de « Examiner l’escadron ennemi » dans Équipement escadron en survolant « Ajouter un ami »

Résolution d'un problème où l’IU de marqueur de vaisseau pouvait apparaître pendant les cinématiques de fin lors des Batailles de flotte contre l’IA

Correction d'une faute de frappe dans la description de l’autocollant Mythosaure

Résolution d'un problème où le compte à rebours du défi quotidien repartait en sens inverse après avoir atteint 0:00

Résolution d’un problème où maintenir la touche plutôt que d’appuyer dessus n’ouvrait pas les scores pendant la séquence post-combat

Résolution d’un problème où les chasseurs pouvaient être grisés si le joueur changeait rapidement entre eux. VR Les Skybox ont désormais une meilleure résolution pour les casques VR haute-résolution

Ajout d’une option de réglage d’échelle de résolution de la VR pour les joueurs PC Les joueurs utilisant des casques haute-résolution (comme le Valve Index) devraient pouvoir profiter d’un nombre d’images plus élevé sans avoir besoin des GPU les plus puissants

Ajout d’une option de forward rendering pour les utilisateurs PC, améliorant potentiellement leurs performances en VR

Désormais, le jeu utilise un forward shading moins intense pour la qualité d’éclairage « faible » dans les paramètres graphiques afin d’utiliser la VR sur les PC milieu de gamme voire inférieurs

Résolution d’un problème où des barres noires apparaissaient à la sortie d’un combat JcJ si le joueur mourait au même moment.

Star Wars: Squadrons est disponible à partir de 38,70 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : TEST de Star Wars: Squadrons, la tête dans les étoiles