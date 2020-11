PS5 et Xbox Series X et S : EA fait le point sur la rétrocompatibilité et les améliorations d'Apex Legends, Les Sims 4, Star Wars: Squadrons...

Les jeux Electronic Arts les plus récents ou encore très suivis ne profiteront pas tous d'une version dédiée sur PS5 et Xbox Series X/S. FIFA 21, Madden NFL 21 et NHL 21 auront cette chance dès le 4 décembre, mais ils seront aussi simplement jouables via la rétrocompatibilité sur la nouvelle génération de consoles, même si cela représente peu d'intérêt avec l'upgrade next-gen gratuite. EA a fait le point sur la rétrocompatibilité de son catalogue récent, et Les Sims 4, Star Wars: Squadrons ou encore Need for Speed: Hot Pursuit Remastered seront eux aussi jouables sans-soucis, parfois même avec des améliorations techniques ou visuelles.



À noter qu'Apex Legends aura lui en plus droit à une mise à jour optimisant ses performances en 2021.



Apex Legends PS5 et Xbox Series S : boost de performance amenant la résolution jusqu'en 1440p dès le lancement, d'autres améliorations en 2021. FIFA 21 PS5 : framerate et temps de chargement améliorés, performances similaires à la PS4 Pro

Xbox Series X : framerate et temps de chargement améliorés, performances similaires à la Xbox One X

Xbox Series S : framerate et temps de chargement améliorés, performances similaires à la Xbox One S Les Sims 4 PS5 et Xbox Series S : temps de chargement améliorés, framerate plus fluide, et extensions toutes compatibles Madden NFL 21 PS5 : framerate et temps de chargement améliorés, performances similaires à la PS4 Pro

Xbox Series X : framerate et temps de chargement améliorés, performances similaires à la Xbox One X

Xbox Series S : framerate et temps de chargement améliorés, performances similaires à la Xbox One S NHL 21 PS5 : framerate et temps de chargement améliorés, performances similaires à la PS4 Pro

Xbox Series X : framerate et temps de chargement améliorés, performances similaires à la Xbox One X

Xbox Series S : framerate et temps de chargement améliorés, performances similaires à la Xbox One S Need For Speed: Hot Pursuit Remastered PS5 : performances similaires à la PS4 Pro

Xbox Series X : performances similaires à la Xbox One X

Xbox Series S : performances similaires à la Xbox One S Star Wars: Squadrons PS5 : effets de lumières améliorés, performances similaires à la PS4 Pro

Xbox Series X : effets de lumières améliorés, compatible Variable Fresh Rates, peut tourner jusqu'en 2160p/60 fps ou à 120 fps via deux modes de performance

Xbox Series S : effets de lumières améliorés, compatible Variable Fresh Rates, peut tourner jusqu'en 1440p/60 fps ou à 120 fps via deux modes de performance UFC 4 PS5 : framerate et temps de chargement améliorés, performances similaires à la PS4 Pro

Xbox Series X : framerate et temps de chargement améliorés, performances similaires à la Xbox One X

Xbox Series S : framerate et temps de chargement améliorés, performances similaires à la Xbox One S

