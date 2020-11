TEST de Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, trop rapide pour être beau

La franchise Need for Speed est vieille, elle a débuté en 1994, et c'est dès le troisième volet, Need for Speed III: Hot Pursuit, que les courses-poursuites avec la police ont fait leur apparition. Deux autres opus ont vu le jour peu après avec cette mécanique de jeu, mais il aura fallu attendre 2010 pour retrouver ce système dans Need for Speed: Hot Pursuit, qui revient en cette fin d'année 2020 dans une version Remastered.

Le framerate à 60 fps rend le titre bien plus moderne.

Après avoir passé des dizaines d'heures sur le jeu de course à l'époque sur PS3, puis sur PC, nous avons donc exploré cette version Remastered sur PlayStation 4, et les changements ne sont pas flagrants. Certes, EA Games a respecté la fiche technique en rajoutant des modèles haute résolution et des éléments dans les décors, amélioré les ombres et reflets avec le SSAO et l'antialiasing, sans oublier une distance d'affichage plus grande, mais comme Need for Speed: Hot Pursuit en mettait déjà plein la vue en 2010, cette version Remastered est loin d'être une vraie claque, surtout du côté des voitures, qui ont certes des textures plus lisses, sans aliasing même sur un grand écran. Pour mieux voir les améliorations graphiques, il faut donc se concentrer sur l'éclairage et les ombres, ce que personne n'a le temps de faire lorsqu'il pilote à 250 km/h, ou sur les environnements. Pour le coup, c'est un grand pas en avant, avec une végétation plus dense, plus réaliste et avec des rajouts de plots et bidons sur les bords de la route, mais là encore, dans le feu de l'action d'une course-poursuite, c'est du détail pas forcément évident à voir.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered est une version améliorée qui manque un peu d'ambition du côté des graphismes, le titre rappelle constamment qu'il ne date pas d'hier à cause de certaines textures encore perfectibles, mieux qu'à l'époque, mais bien loin des standards actuels. Pour autant, là où le jeu de course renaît, c'est grâce à la 4K et surtout au framerate, qui atteint cette fois les 60 fps, le double par rapport au jeu d'origine. Pour un jeu de course ultra rapide, c'est quand même une obligation, et manette en main, la différence est flagrante, l'action est plus fluide et plus adaptée au gameplay. Need for Speed: Hot Pursuit Remastered s'adapte donc aux normes actuelles en matière de framerate et de résolution, mais pour les détails de graphismes, il ne faut pas être trop regardant, et les temps de chargements sont toujours encore un peu longs. Et surtout, si vous avez la vieille version PC, les différences sont très maigres, l'éclairage, les ombres et les textures étaient déjà mieux que sur consoles à l'époque.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered a quand même la gentillesse d'être livré avec tous les DLC sortis à l'époque, les joueurs peuvent ainsi rapidement découvrir les contenus des packs Super Sports et SCPD Rebel Racer, incluant des supercars pour la police ou les rebelles, ainsi que les extensions Armé et Dangereux, Lamborghini indomptables et Porsche en liberté, avec là encore des voitures haut de gamme et deux modes de jeu additionnels. Et avec ça, c'est mine de rien plusieurs heures qui se rajoutent à la durée de vie, un petit bonus non négligeable, surtout pour les amoureux de belles voitures ultra rapides.

Concernant le jeu en lui-même, il n'y a pas vraiment de nouveautés. Si vous ne connaissez pas Need for Speed: Hot Pursuit, c'est un jeu de course proposant de participer à des courses à Seacrest County, région fictive en bord de mer, avec la possibilité d'incarner un Rebelle fonçant à vive allure pour terminer premier, ou un policier devant arrêter les fuyards, grâce à des armes comme des herses ou des bombes IEM. Un jeu de course rapide et nerveux, développé par Criterion Games (Burnout) qui demande une bonne maîtrise des dérapages et de la gestion du boost pour remporter les médailles d'or. Manette en mains, le gameplay n'a pas changé, pour le plus grand plaisir des fans, même si certaines voitures pouvant être pilotées en début de partie sont un peu lourdes.

Alors, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered vaut-il le coup, tout en sachant qu'il est vendu à « bas » prix ? Eh bien, sur consoles, il faut bien avouer que les améliorations graphiques font un peu de bien, et surtout, le framerate à 60 fps rend le titre bien plus moderne et jouable qu'à l'époque. Sur PC, les différences visuelles sont moins palpables, mais dans les deux cas, l'ajout des contenus additionnels fait du bien à la durée de vie, il y a de quoi faire à Seacrest County. Et comme le système de policiers et Rebelles est un peu oublié dans les récents NFS, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered fait quand même bien plaisir sur les consoles modernes.

Les plus Un NFS Hot Pursuit sur PS4 et Xbox One, cool

Le 60 fps en 4K, un régal

Beaucoup de contenu Les moins Améliorations graphiques pas très flagrantes en pleine course

Différences avec la version PC maigres

Temps de chargement toujours un peu longs

Notation Graphisme 16 20 Bande son 16 20 Jouabilité 16 20 Durée de vie 16 20 Verdict 15 20