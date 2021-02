Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, un éditeur de livrées et des optimisations sur next-gen et old-gen grâce à une mise à jour

Quand Electronic Arts avait le fait point sur les performances next-gen de son catalogue récent, les joueurs de Need for Speed: Hot Pursuit Remastered avaient malheureusement découvert que le titre tournerait sur PS5 et Xbox Series X | S comme il tournait sur PS4 et Xbox One X | S. Cette décision n'était pas définitive, car l'éditeur annonce désormais qu'une mise à jour sera disponible ce 25 février pour optimiser les performances, et pas que sur la nouvelle génération. Sur PS5 et Xbox Series X, pour les versions rétrocompatibles, la résolution et les performances en 4K et à 60 images par secondes seront optimisées, tandis que sur PS4 Pro et Xbox One X, nous bénéficierons d'une « fidélité visuelle améliorée avec 4K/50+ images par seconde ».

Et les réjouissances ne s'arrêtent pas là, car le patch va aussi ajouter un éditeur d'habillage totalement inédit !

Vous avez sans doute déjà démontré vos talents de pilote sur les routes de Seacrest County. Mais êtes-vous prêt à le faire avec style ? Espérons-le, car la mise à jour du 25 février pour Need for Speed Hot Pursuit Remastered propose un nouvel éditeur d'habillage ! De plus, si vous jouez sur PlayStation 5 et Xbox Series X, la mise à jour améliorera la résolution et les performances à 4K/60 images par seconde. Les joueurs PlayStation 4 Pro et Xbox One X bénéficieront également d'une fidélité visuelle améliorée avec 4K/50+ images par seconde sans limites. L'éditeur d'habillage est une nouvelle fonctionnalité pour NFS Hot Pursuit Remastered qui n'était pas incluse dans le jeu original. Grâce à l'éditeur, vous pouvez créer des modèles élaborés et des livrées personnalisées pour toutes vos voitures. Si vous connaissez l'éditeur d'habillage de NFS Heat, vous ne serez pas dépaysé. À côté de l'outil de choix des couleurs, vous verrez deux autres symboles : Un symbole pour l'éditeur d'habillage ;

Un symbole pour les habillages prédéfinis. En utilisant les habillages prédéfinis, vous pouvez changer l'apparence de vos voitures sans consacrer du temps à créer vos propres habillages. Voici quelques informations relatives à la fonctionnalité de l'éditeur d'habillage : Vous ne pouvez pas partager les habillages que vous créez vous-même ;

Les habillages personnalisés sont visibles pendant les courses en ligne et lorsque vous jouez en cross-play ;

Vous pouvez utiliser jusqu'à 300 vinyles par habillage ou jusqu'à 100 Mo de vinyles (selon la limite atteinte en premier) ;

Nous avons ajouté une fonctionnalité de signalement d'habillages sur l'écran de fin des courses multijoueur.

La mise à jour inclut également des correctifs, dont vous pouvez trouver la liste en anglais sur le forum officiel. Need for Speed: Hot Pursuit Remastered est plus séduisant que jamais, et il est disponible à partir de 33,49 € sur Amazon.fr.



