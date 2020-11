Need for Speed: Hot Pursuit Remastered se lance avec une bande-annonce rapide et furieuse

10 ans après sa sortie sur PC, PS3 et Xbox 360, Need for Speed: Hot Pursuit est de retour en ce mois de novembre dans une version Remastered, développée par Criterion Games et Stellar Entertainment et toujours éditée par EA Games. Les studios n'ont évidemment pas oublié de partager une bande-annonce de lancement :

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered propose ainsi des graphismes revus à la hausse, avec de la 4K à 60 fps sur les plateformes compatibles, et inclut de base toutes les extensions et les DLC parus depuis la sortie du jeu de base en 2010. Ce qui fait un sacré contenu solo, sans oublier du multijoueur local et l'Autolog pour affronter ses amis en ligne.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, il faudra attendre le 13 novembre pour voir arriver la version Nintendo Switch, mais vous pouvez déjà suivre notre guide d'achat pour trouver le jeu au meilleur prix.

