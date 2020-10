Need for Speed: Hot Pursuit Remastered officialisé en détail

Il fait parler officieusement de lui depuis cet été, et il avait déjà fuité en détail ce week-end, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered vient d'être officialisé aujourd'hui par Electronic Arts. L'éditeur partage bien évidemment une première bande-annonce de son jeu de course, à découvrir juste ici :

Pour résumé, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered proposera ainsi des graphismes améliorés, la présence de base de tous les contenus téléchargeables, quelques ajustements supplémentaires, l'Autolog et un mode multijoueur cross-platform. Développé par Criterion Games et Stellar Entertainment, le jeu de course nous amènera une nouvelle fois à Seacrest County pour participer à des courses à vive allure, que ce soit dans le rôle d'un policier ou d'un fuyard dans le mode Carrière. Les joueurs pourront également redécouvrir les modes Armé & Dangereux et Lamborghini indomptables, des défis de Primes en ligne, un tas de voitures à débloquer, de nouveaux Succès ou encore un mode Photo mis à jour. Matt Webster, vice-président de Criterion Games, rajoute :

Need for Speed: Hot Pursuit était en avance sur son temps en 2010, grâce à ses systèmes de comparaison automatique et de recommandation d'amis, qui étaient loin de constituer la norme à l'époque. Nous sommes ravis de faire revivre cet esprit de compétition intemporel sur de nouvelles plateformes et auprès de nouveaux joueurs, qui vont pouvoir se connecter, se comparer et rivaliser quelle que soit leur plateforme de jeu, et même en déplacement sur Nintendo Switch. Grâce à la fonctionnalité Autolog et à la présence de quelques-unes des plus belles supercars au monde, le jeu proposera une incroyable expérience de course compétitive sur les réseaux sociaux.

La date de sortie de Need for Speed: Hot Pursuit Remastered est fixée au 6 novembre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, puis au 13 novembre sur Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver des images sur la seconde page, ainsi que le jeu de base à 6,24 € à la Fnac.