RUMEUR sur EA : Need For Speed: Hot Pursuit Remastered et d'autres nouveautés Switch de 2020/2021 confirmées

Dans le cadre de sa présentation EA Play Live, Electronic Arts a joué franc jeu pour les utilisateurs de la Switch : il y aura au moins sept nouveautés d'ici juin 2020 sur la console. Trois avaient déjà été confirmées, à savoir Burnout Paradise Remastered, déjà disponible, FIFA 21 et Apex Legends. Quid des quatre autres ?

Jeffrey Grubb de VentureBeat, visiblement au courant de bien des secrets de l'industrie du jeu vidéo, assure connaître leur identité. L'un des jeux ne serait autre que Lost in Random, le nouveau Zoink introduit la semaine passée. En revanche, It Takes Two ne serait pas concerné : soit il sortira plus tard, soit il n'est pas prévu sur la plateforme. Un autre serait un simple, mais efficace, portage de Plants vs. Zombies : La Bataille de Neighborville, le Battle Royale sorti il y a quelques mois sur PS4, Xbox One et PC, qui arriverait en 2021.

Un troisième serait le premier jeu de Velan Studios, l'équipe formée par d'ancien de Vicarious Visions, créateurs de Skylanders. Et le dernier serait... Need For Speed: Hot Pursuit Remastered ! Oui, une version remastérisée de l'apprécié jeu de course de 2010 serait en développement, pour la Switch, les PC et d'autres consoles de salon. Par qui, pour quand, et avec quelles nouveautés ? Nous n'avons aucune réponse à cette heure, mais il faut avouer qu'un tel projet devrait en ravir certains en attendant le prochain épisode signé Criterion. Vous pouvez retrouver Need for Speed Heat à 29,99 € à la Fnac.

Lire aussi : TEST de Burnout Paradise Remastered : la Switch chauffe à Paradise City