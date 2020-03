Plants vs. Zombies : La Bataille de Neighborville, le Festival La Chance des Zombies est lancé

Electronic Arts et PopCap Games viennent de lancer dans Plants vs. Zombies : La Bataille de Neighborville le Festival La Chance des Zombies, un évènement qui durera tout le mois de mars dans le jeu.

Les joueurs peuvent ainsi retrouver la carte des primes La Chance des Zombies et ainsi débloquer le Zombie Magicien, mais également remporter la skin rare Citron 5000 et celle du Briseur de rêves légendaire en terminant complètement la carte. Le nouveau personnage peut grimper sur la tête de ses coéquipiers afin de créer de nouvelles stratégies au combat, et si vous n'avez pas le temps de l'obtenir ce mois-ci, il sera disponible à partir d'avril contre 500 000 pièces d'or.

Pour rappel, Plants vs. Zombies : La Bataille de Neighborville est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.