RUMEUR sur Plants vs. Zombies : La Bataille de Neighborville, bientôt un portage sur Switch

Electronic Arts n'est pas l'éditeur le plus présent sur Switch, pourtant, il avait annoncé des portages de Burnout Paradise Remastered, FIFA 21 et Apex Legends, mais aussi de titres inconnus. D'après Jeffrey Grubb, il devait s'agir de Lost in Random, Need For Speed: Hot Pursuit Remastered et... Plants vs. Zombies : La Bataille de Neighborville.

Tous ces portages ont été officialisés, certains sont même déjà disponibles, à l'exception du dernier. EA Games n'a jamais rien communiqué sur le jeu de PopCap, suite spirituelle des Plants vs. Zombies: Garden Warfare, mais il pourrait bien refaire parler de lui très prochainement. GameFly, service de location de jeux vidéo aux États-Unis, liste en effet Plants vs. Zombies : La Bataille de Neighborville sur Switch, avec une date de sortie fixée au 19 mars 2021. Il s'agit même là d'une Complete Edition, qui devrait en toute logique inclure tout le contenu additionnel sorti depuis le lancement.

Bien évidemment, tout cela est à prendre avec des pincettes, les revendeurs ont souvent de bonnes informations, mais parfois, c'est aussi du flan. Cependant, tous les joueurs attendent avec impatience le premier Nintendo Direct de l'année 2021, la version Switch de Plants vs. Zombies : La Bataille de Neighborville pourrait se montrer à cette occasion. Le titre est pour rappel déjà disponible sur PC, PS4 et Xbox One, à 23,39 € sur Amazon.