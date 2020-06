TEST de Burnout Paradise Remastered : la Switch chauffe à Paradise City

Sans doute l'un des meilleurs jeux de course de sa génération, Burnout Paradise est le dernier opus de la série, Criterion s'étant après attaqué aux Need for Speed. Le titre a donc déjà 12 ans, mais il avait eu droit à une version Remastered sur PlayStation 4 et Xbox One en 2018, lui donnant une seconde jeunesse. Burnout Paradise Remastered débarque aujourd'hui sur Nintendo Switch, vaut-il le coup ?

Burnout Paradise Remastered est vraiment plaisant et très joli sur le petit écran de la console de Nintendo.

Nous sommes d'abord retournés à Paradise City en branchant la Switch sur une TV via son dock, la musique des Gun's & Roses fait remonter un tas de souvenirs, et... les graphismes aussi. Sur un téléviseur, Burnout Paradise Remastered accuse son âge sur Switch, avec une image en 900p qui affiche pas mal d'aliasing sur les textures, qui ne datent pas d’hier. Pour autant, les sensations de vitesse sont là, le titre tourne à 60 fps sans broncher, les courses (et takedowns) s'enchaînent, c'est un régal de retrouver ces rues de Paradise City malgré le petit coup de vieux visuel.

En mode Portable, sans surprise, Burnout Paradise Remastered est bien plus joli, l'aliasing disparaît au profit de graphismes soignés et plus détaillés, avec une image en 720p très propre et surtout un framerate là encore à 60 images par secondes, sans ralentissements. Stellar, chargé de ce portage Switch, a eu la bonne idée de rendre les menus compatibles avec l'écran tactile, c'est amusant, mais pas forcément instinctif, et de toute façon, le joueur n'y reste pas longtemps. Seul problème à noter, la petite Switch chauffe très vite avec le jeu de course. Est-ce là le prix à payer pour avoir un excellent titre dans sa poche ? Oui. Ça, et les 3,9 Go d'espace libre demandés pour la version eShop.

Concernant le contenu, pas de changement par rapport aux versions PS4 et Xbox One, nous retrouvons le jeu de base, l'extension à Big Surf Island, le pack Cops and Robbers avec des voitures de police, les Voitures de Légende et les Motos Burnout (pas très fun à conduire). 150 véhicules, plus de 120 épreuves, un mode multijoueur en ligne jusqu'à huit joueurs avec des courses simples ou classés, des défis, une bande originale qui décoiffe, le contenu de Burnout Paradise Remastered est monstrueux. Les fans peuvent passer de très longues heures pour compléter le jeu une nouvelle fois, et si vous ne l'avez jamais fait (comment est-ce possible ?), foncez à Paradise City, là où l'herbe est verte et les filles sont jolies.

Alors, que dire de cette version Switch de Burnout Paradise Remastered ? Eh bien, le jeu vaut encore une fois le détour si vous comptez y jouer en mode Portable, le titre est vraiment plaisant et très joli sur le petit écran de la console de Nintendo, mais un peu moins sur une TV, dommage. Pour autant, les sensations de vitesse sont folles, le contenu est énorme, le titre reste ce qu'il est depuis 12 ans, l'un des meilleurs jeux de course arcade.

Lire aussi : TEST - Burnout Paradise Remastered : que vaut cette version PS4 et Xbox One ?

Burnout Paradise Remastered est disponible à 49,99 € à la Fnac. C'est un peu cher, mais le contenu est dingue, et le jeu est excellent.

Les plus En mode Portable, c'est très joli...

60 fps constants

Un contenu monstre

Des sensations de vitesse toujours aussi jouissive Les moins ... mais le jeu a vieilli sur une TV

Toujours rien de neuf par rapport à l'époque

Notation Graphisme en mode TV 14 20 Graphisme en mode Portable 17 20 Bande son 16 20 Jouabilité 17 20 Durée de vie 18 20 Verdict 17 20