Burnout Paradise Remastered : date de sortie et prix élevé pour le portage Switch

Très apprécié par les amoureux de jeu de course, Burnout Paradise a bénéficié d'une remastérisation sur consoles de dernière génération en 2018. Il a été confirmé le mois dernier que ce Burnout Paradise Remastered était en route pour la Switch, alors sans date de sortie.

La date du 19 juin avait un temps été affichée sur l'eShop avant de disparaître. Il n'y avait pas de fumée sans feu : le 19 juin, ce sera bel et bien le jour de la sortie de Burnout Paradise Remastered sur Switch.

L'expérience Burnout Paradise absolue – Ravagez tout à Paradise City en déplacement avec Burnout Paradise Remastered sur Nintendo Switch ! Entièrement remastérisé et soigneusement réinventé, Burnout Paraside Remastered comprend le jeu original complet et les huit packs principaux de contenu téléchargeable parus depuis la sortie (dont Cops and Robbers, Voitures de légende, Motos Burnout et Big Surf Island), avec des lieux, des défis et des véhicules inédits à découvrir.

Le terrain de jeu parfait - Oubliez le code de la route pour accumuler les records de vitesse et de destruction aux quatre coins de Paradise City. Foncez dans le trafic et prenez part à des courses et à des défis en ligne bourrés d'adrénaline avec jusqu'à huit autres joueurs, ou passez-vous la manette (ou la console !) en local.

À fond les graphismes – Optimisé pour Nintendo Switch, Burnout Paradise Remastered propose des textures haute résolution et une foule d'améliorations techniques, dont une meilleure accessibilité, pour mieux profiter d'accidents spectaculaires à 60 images/seconde.