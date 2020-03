Burnout Paradise Remastered annoncé sur Nintendo Switch, joie !

Mesdames, messieurs, grande nouvelle... Lors d'un mini Nintendo Direct, nous avons appris la venue d'un grand classique sur Switch, Burnout Paradise Remastered. Pour exciter un brin les joueurs, Electronic Arts partage quelques informations. Premier point à prendre en compte, il sera possible de jouer jusqu'à 8 joueurs. Ensuite, nous apprenons que le titre tournera en 60 fps.

Mais pour le coup, laissons la parole à la firme :

La franchise Burnout, dont les ventes s’élèvent à plusieurs millions, fonce tout droit dans Nintendo Switch pour la toute première fois.

L’action deviendra votre nouvelle nature quand vous découvrirez l’action enlevante de Burnout Paradise Remastered et dominerez les rues. Testez les limites de votre habileté et votre endurance, et repoussez les limites de la vitesse même. Dévalez dans les rues achalandées du centre-ville ou sur les routes de montagne sauvages. Foncez dans les embouteillages, détruisez vos adversaires et utilisez la ville ouverte pour trouver les raccourcis. Faites mordre la poussière à vos amis et tracez votre route vers la victoire – ou démolissez votre véhicule dans des effets spectaculaires et dévastateurs.

Avec 8 éléments de contenu supplémentaire, plus de 130 véhicules, de nouvelles zones à explorer telles que Big Surf Island et des centaines de défis à relever en ligne, vivez des cascades à indice d’octane élevé et des destructions à l’aveugle dans l’un des plus grands jeux de course de type arcade. Entièrement optimisé pour Nintendo Switch en 60 images/seconde, y compris le contrôle de la carte en pinçant/tirant pour faciliter la navigation. Burnout Paradise Remastered est meilleur terrain de jeu de course qui vous permet de jouer avec des amis ou en déplacement.