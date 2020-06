Burnout Paradise Remastered : 8 points à retenir concernant l'édition Switch

Si vous avez loupé la petite info, oui, Burnout Paradise Remastered s'invitera sur la belle de Nintendo, la Switch. Il y a peu, le prix a été dévoilé et il faut dire que... ça pique. En attendant la venue de la bête dans les rayons, Electronic Arts souhaite faire le point sur cette édition particulière. La firme stipule avant toute chose :

Revivez les cascades dopées à l’octane et les destructions tous azimuts de l’un des meilleurs jeux de course d'arcade de tous les temps, prochainement sur Nintendo Switch ! Conçu à l'origine par le célèbre studio Criterion, Burnout Paradise Remastered a été soigneusement reproduit par les spécialistes de Stellar, qui compte dans ses rangs des anciens de Criterion et de Burnout.

Que faut-il donc retenir de cette version ?

1. Pilotez dans un gigantesque monde ouvert

Partez à la découverte de Paradise City, de ses petites routes de campagne et de Big Surf Island, qui ne sont qu'une partie du terrain de jeu parfait. Trouvez les 400 portails éparpillés aux quatre coins de l'environnement et empruntez des itinéraires alternatifs en roulant sur les toits et les passerelles.

2. Ressentez la vitesse à 60 images/seconde

Profitez d'une incroyable sensation de vitesse à 60 images/seconde et prolongez le plaisir en négociant les virages en dérapant à la manière des pilotes les plus casse-cou.

3. Détruisez tout sur votre passage

Brutalisez votre voiture, faites-la tourner et déraper dans toute la ville, taillez-vous un passage à travers la circulation puis admirez l'étendue des dégâts dans votre rétroviseur.

4. Encore plus marrant avec des ami(e)s

Prenez part à des courses multijoueur avec ou sans classement ou à des épreuves en ligne entre ami(e)s telles que Cops et Robbers. Ou relevez des défis et passez-vous la manette (ou la console !) en local.

5. Plus de 150 voitures fabuleuses

Ajoutez plus de 150 véhicules à votre collection en les poursuivant puis en fonçant dedans. Dans cette longue liste se trouvent des voitures icônes, des motos et même des voitures miniatures !

6. Participez à 120 épreuves uniques

Conduisez pour survivre dans Traque, allez au contact dans Road Rage et enchaînez des cascades incroyables dans Séquence cascade pour vous sortir d'épreuves diverses toutes dopées à l'octane.

7. Une bande-son qui arrache

Faites chauffer la gomme au son de plus de 80 morceaux qui donnent la pêche et accompagnent parfaitement tout ce qui se passe à l'écran.

8. Offrez-vous l'expérience Burnout Paradise absolue

Obtenez huit packs de contenu téléchargeable avec Burnout Paradise Remastered sur Nintendo Switch (dont Cops and Robbers, Voitures de légende, Motos Burnout et Big Surf Island), avec des lieux, des défis et des véhicules inédits à découvrir.