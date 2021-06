Need for Speed : EA retire plusieurs opus des boutiques en ligne et va bientôt fermer les serveurs

Alors que les fans attendent toujours un nouveau Need for Speed, qui n'est pas prévu avant l'année prochaine, Electronic Arts vient d'annoncer le retrait de plusieurs anciens opus des boutiques en ligne sur ordinateurs comme sur consoles de salon. Dès maintenant, il est donc impossible d'acheter ces titres.

Ces jeux, ce sont Need for Speed Carbon, Need for Speed Undercover, Need for Speed Shift, Need for Speed Shift 2: Unleashed et Need for Speed The Run. Ils ont disparu hier du PlayStation Store, du Microsoft Store et des boutiques sur PC, mais ce n'est que le début. EA Games indique en effet sur Reddit qu'à partir du 31 août 2021, les fonctionnalités en ligne de ces jeux de course seront arrêtées, comme les parties multijoueurs et les classements.

Si vous avez déjà ces jeux, vous pourrez quand même les réinstaller comme bon vous semble à l'avenir et y jouer avec les fonctionnalités locales après le 31 août prochain. Le studio explique que le nombre de joueurs de ces opus a drastiquement baissé au fil des années, et assurer leur support n'est plus viable pour lui. Il invite cependant les fans à se tourner vers des épisodes plus récents comme Need for Speed Most Wanted (2012), Need for Speed Rivals, Need for Speed (2015), Need for Speed Payback, Need for Speed Heat et Need for Speed Hot Pursuit Remastered, accessibles via l'EA Play. L'abonnement est pour rappel inclus dans le Xbox Game Pass Ultimate, qui coûte 12,99 € par mois.