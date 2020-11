EA : les périodes de sortie des prochains Battlefield et Need for Speed précisées, 6 jeux next-gen d'ici mars 2022

Electronic Arts a effectué hier soir un bilan avec ses investisseurs pour le deuxième trimestre de l'année fiscale en cours. Du 1er juillet au 30 septembre, l'éditeur a réalisé un chiffre d'affaires de 1,151 milliard de dollars, contre 1,348 milliard sur la même période l'année passée. Les bénéfices sont forcément plus faibles : ils ne s'élèvent qu'à 185 millions sur le trimestre, contre 854 en 2019. Les chiffres sont tout de même en hausse pour les 12 derniers mois, avec 5,590 milliards de dollars de CA contre 5,084 d'octobre 2018 à septembre 2019. Aucun chiffre de ventes n'est donné, mais il faut savoir que Star Wars: Squadrons s'est vendu « au-delà des attentes ».

Et l'éditeur en a profité pour faire un point sur son calendrier pour les mois à venir. Le prochain Need for Speed signé Criterion est ainsi prévu avant le 31 mars 2022, et le Battlefield auparavant confirmé pour 2021 est, sans surprise, annoncé pour la fin d'année prochaine. Au moins 6 expériences sont ainsi prévues sur next-gen d'ici mars 2022, et FIFA 22, NHL 22 et Madden NFL 22 en font certainement partie.

Nous prévoyons de lancer au moins six nouveaux jeux pour les consoles de nouvelle génération durant l'année fiscale 2022. Ceux-ci comprendront un nouveau jeu Need For Speed qui apportera un gap visuel exceptionnel, développé par l'équipe Criterion qui a proposé certains des jeux les plus cotés de l'histoire de la franchise. DICE crée notre prochain jeu Battlefield avec une échelle jamais vue auparavant. Les progrès techniques des consoles permettent à l'équipe de livrer une véritable vision next-gen de la franchise.

Sinon, notez que l'EA Play compte actuellement 6,5 millions d'abonnés, et qu'avec son intégration à venir au Xbox Game Pass Ultimate, EA espère doubler sa base de clients d'ici l'année prochaine. En attendant, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered est disponible pour 34,99 € sur Amazon.fr.

