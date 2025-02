Battlefield : une période de sortie dévoilée par EA Games

Electronic Arts a dévoilé son bilan financier, qui n'est évidemment pas très bon à cause des échecs d'EA SPORTS FC 25 et Dragon Age: The Veilguard, BioWare a été décimé, mais le studio dirigé par Andrew Wilson compte bien redresser la barre, notamment grâce au prochain Battlefield. L'éditeur a dévoilé tout récemment le Battlefield Labs, qui permettra à la communauté de participer au développement, un bon moyen d'éviter de payer des bêtatesteurs.

Andrew Wilson a ainsi annoncé que le prochain Battlefield devrait sortir « au cours de l'année fiscal 2026 », soit entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026. Une fenêtre de lancement très large, mais les joueurs espèrent déjà une sortie en fin d'année, comme c'est souvent le cas. Il y a encore pas mal de boulot à effectuer pour les Battlefield Studios (DICE, Motive Studio, Criterion Games et Ripple Effect), le prochain Battlefield est toujours en pré-alpha, mais de grandes choses se préparent, comme l'a rappelé le CEO d'EA Games :

Nous testons le jeu sans relâche, mais vos retours vont dynamiser notre développement alors que nous nous efforçons de trouver la note parfaite entre forme, fonction et ressenti.

C'est un moment sans précédent pour Battlefield. Nous commencerons par tester les piliers du jeu, comme le combat de base et la destruction. Ensuite, nous passerons à l'équilibrage et aux retours sur nos armes, véhicules et gadgets, pour finalement aboutir à la réunion de toutes ces pièces dans nos cartes, modes et parties en escouade.

Et oui, nous testerons Conquête et Percée, le cœur et l'âme de notre expérience de guerre totale, mais BF Labs sera également un lieu pour explorer de nouvelles idées et peaufiner et améliorer les piliers de Battlefield comme notre système de classes (Assaut, Ingénieur, Soutien et Éclaireur) pour créer un jeu plus profond et plus stratégique.