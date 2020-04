Battlefield : la période de sortie du prochain épisode se resserre

DICE opère un vrai virage vers l'avenir cette semaine. Après avoir annoncé que Battlefield V arrêterait ses mises à jour cet été, au tour de Star Wars Battlefront II d'accueillir ce mercredi sa toute dernière vague de contenu gratuit.

L'idée est bien évidemment de laisser un maximum de temps libre aux développeurs pour se concentrer sur leurs prochains projets, dont le nouveau Battlefield. Il était officiellement prévu pour l'année fiscale 2022 d'Electronic Arts, soit entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022. À l'occasion d'un communiqué faisant le point sur la situation de DICE, envoyé à quelques rédactions anglophones, EA vient de resserrer cette fenêtre de sortie.

Battlefield V

L'équipe de DICE travaille sur la mise à jour de Battlefield V qui sortira cet été et poursuivra son travail de soutien des jeux communautaires. Bien que la vision du studio pour Star Wars Battlefront II soit maintenant terminée avec la mise à jour La Bataille de Scarif de cette semaine, les serveurs, les défis en jeu, les événements récurrents et le soutien du jeu continueront tant que le jeu continue avec les joueurs et la communauté. Nous sommes impatients d'entendre les histoires des joueurs dans les deux jeux pour les années à venir. À plus long terme, le studio se concentre sur l'avenir de Battlefield que nous proposerons aux joueurs en 2021.

Au moins, c'est clair, le prochain Battlefield, c'est pour 2021, et donc après le 1er avril de cette année-là. Inutile de faire l'autruche : il paraîtra très certainement entre la rentrée de septembre et les fêtes de fin d'année, période propice à la sortie de blockbusters. Reste désormais à connaître son identité : allons-nous vers un Battlefield 6, un nouveau Bad Company, ou quelque chose de plus inattendu ? En toute logique, le projet verra le jour sur PS5, Xbox Series X et PC, et peut-être aussi en cross-gen sur PS4 et Xbox One, mais il faudra forcément attendre la révélation de cet épisode mystère pour tout savoir.