Star Wars Battlefront II : la map Scarif disponible demain avec une mise à jour, et ce sera la dernière

Star Wars Battlefront II était encore actif en 2020, avec dernièrement une mise à jour étoffant le contenu des cartes de la trilogie originale. DICE avait promis que la carte Scarif allait prochainement être disponible, et il n'avait pas menti.

C'est demain que le patch La Bataille de Scarif sort sur PC, PS4 et Xbox One. Elle introduit donc la map inspirée de Rogue One pour les modes Suprématie, Action Immédiate, Affrontement Héroïque et Co-Op. Mais la mise à jour ne s'arrête pas là. Elle rend les cartes Tatooine, Yavin 4 et Death Star compatibles avec Suprématie et Action Immédiate : en revanche, sur ces maps comme sur Scarif, les parties en Suprémative comporteront exclusivement des affrontements terrestres et pas de joutes aériennes. Crait devient également jouable en Co-Op et Affrontement Héroïque, tandis que le MC85 Star Cruiser et le First Order Star Destroyer sont désormais utilisables dans les parties coopératives.

En parlant du mode Co-Op, celui-ci devient jouable hors-ligne avec des alliés contrôlés par l'IA via le menu d'Action Immédiate. Des skins sont enfin ajoutées : Rey avec un sabre laser jaune, Kylo Ren avec son masque reconstitué, l'Empereur Palpatine avec son dernier accoutrement, Dark Maul avec des jambes mécaniques (à débloquer en éliminant 5 000 ennemis avec sa version classique) et plus encore. Un peu de tout cela peut être apprécié dans une bande-annonce.

Il y a cependant un revers de la médaille à cette belle mise à jour : ce sera la dernière pour Star Wars Battlefront II. Après 25 vagues de contenus supplémentaires depuis novembre 2017, il est temps pour DICE de dire au revoir à son bébé, qui continuera à vivre sans ses développeurs pour sa fin de vie. Les événements réguliers et les mises à jour techniques devraient continuer jusqu'à nouvel ordre, mais une chose est sûre : les nouveautés, c'est fini. Le studio va ainsi pouvoir se concentrer sur son prochain projet, certainement le nouveau Battlefield prévu pour 2021 ou 2022.

