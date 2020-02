Star Wars Battlefront II : un patch avec des armes, personnages et modes supplémentaires pour la trilogie originale

Même si Star Wars va faire une pause au cinéma suite à la fin de la saga Skywalker, Star Wars Battlefront II n'est lui pas prêt de ralentir son rythme. Scarif sera bientôt intégrée en tant que carte jouable, mais avant cela, DICE a beaucoup de nouveautés à apporter aux adeptes de la trilogie originale, avec une mise à jour Âge de la Rébellion de sortie aujourd'hui sur PC, PS4 et Xbox One.

Deux nouveaux personnages sont désormais disponibles sur les maps de l'Âge de la Rébellion, avec le Chasseur Ewok du côté des rebelles, et l'Agent ISB et ses deux flingues pour l'Empire. Les environnements Yavin, Death Star II, Endor, Hoth, Tatooine, Kessel et Jabba’s Palace rejoignent le mode Co-Op pour de nouvelles expériences en tant qu'attaquant ou défenseur. Dans la même lignée, les vaisseaux Destroyer Stellaire Venator et le Cuirassé des Séparatistes, explorables en mode Suprématie Capitale, ont désormais aussi droit à leur mission Co-Op indépendante. Le Croisteur Stellaire MC85 et le Destroyer Stellaire Resurgent rejoignent eux le mode Affrontement Héroïque dès maintenant, et seront jouables en coopération en mars.

Des armes sont sinon ajoutées à différentes classes, avec l'E-11D que peut utiliser le Commando, le pistolet blaster DL-18 accessible par l'Officier, le T-21 du Soldat Lourd et le Primitif Fusil Cycleur du Spécialiste. La mise à jour fait enfin quelques changements à l'expérience générale : les bots peuvent à présent conduire des véhicules, plusieurs personnages ont été rééquilibrés et des options d'affichages ont été ajoutées : rendez-vous sur le site officiel pour les détails en anglais si cela vous intéresse. Une bande-annonce a autrement été diffusée pour avoir un aperçu des nouveautés.

