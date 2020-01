Star Wars Battlefront II : le patch avec BB-8 et BB-9E daté, la carte Scarif bientôt ajoutée

Star Wars Battlefront II est encore en pleine ébullition en ce moment, avec l'arrivée de contenu en lien avec L'Ascension de Skywalker.

DICE avait prévu de compléter cette vague d'ajouts avec une deuxième série de nouveautés en janvier, mais suite à différents problèmes techniques, le patch qui aurait dû être lancé cette semaine a été repoussé. Pas de panique, les développeurs sont vite retombés sur leurs pieds, et la mise à jour arrivera ce lundi 3 février sur PC, PS4 et Xbox One.

Elle introduit comme prévu les personnages de BB-8 et BB-9E en tant que Héros jouables, et la compatibilité avec les modes Suprématie Capitale et Action Immédiate pour Ajan Kloss et Jakku, où sont introduits les vaisseaux MC85 et Star Destroyer dans les airs. Sinon, l'attaquant verra désormais des indicateurs de dégât différents suivant qu'il ait infligé des dommages avec un explosif ou une arme à feu, la réduction des dommages des explosifs par des atouts sera désormais affichée via un champ de force rouge, et l'interface du Flame Trooper a été rendue plus lisible, entre autres.

À noter un changement technique valable dès le futur patch : Suprématie Capitale sera désormais appelé Suprématie. Pourquoi ? Car DICE a l'intention d'amener cette expérience et le mode Coop aux cartes de la trilogie originale, et l'action ne se déroulera alors que sur terre, et pas dans les airs. Death Star II sera la première map concernée, mais la carte Scarif de Star Wars Battlefront en profitera pour intégrer Star Wars Battlefront II dans le cadre de cette initiative ! Deux ans après, cet épisode accueille encore de belles nouveautés, et les joueurs ne vont pas s'en plaindre : plus de détails sur ce dernier point seront donnés dans les semaines qui viennent.



