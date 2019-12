Star Wars Battlefront II : Kylo, Rey et BB-8 à l'honneur de la bande-annonce du DLC L'Ascension de Skywalker

Star Wars Battlefront II est encore très loin d'être prêt à poser les armes, lui qui prévoit déjà du contenu pour 2020, plus de deux ans après son lancement.

Avant cela, une nouvelle extension majeure est tout de même prévue pour ce 17 décembre, pour du contenu en lien avec Star Wars : L'Ascension de Skywalker. La mise à jour introduira des skins de Finn, Rey et Kylo Ren, mais aussi les unités Sith Trooper et Jet Trooper, ainsi que l'Espion Caphex et le Tireur Ovissian. À la veille de l'arrivée des DLC, gratuits si vous les débloquez contre des Crédits, ou payants via des Cristaux, une bande-annonce nous montre ces nouveautés en images.

Nous y voyons aussi la nouvelle carte Ajan Kloss, qui ne sera accessible que le 20 décembre, et sera compatible avec les modes Co-Op et Héros contre Villains.

Pour rappel, BB-8 et BB-9E n'arriveront eux en tant que Héros qu'en janvier 2020, grâce à un autre patch prévu sur PC, PS4 et Xbox One.