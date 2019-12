Star Wars Battlefront II : la carte Ajan Kloss et les personnages de L'Ascension de Skywalker dans une vidéo de gameplay

Histoire de fêter la sortie de la carte Ajan Kloss, qui arrive trois jours après la première vague de contenu L'Ascension de Skywalker, Star Wars Battlefront II fait le point sur les nouveautés avec une bande-annonce de gameplay.

À présent, les joueurs peuvent incarner les Sith Trooper, Jet Trooper, Espion Caphex et Tireur Ovissian, dotés de compétences et armes exclusives, débloquer des apparences de Héros supplémentaires pour Kylo Ren, Rey et Finn, et donc se lancer sur la map sauvage dans les modes Co-Op et Héros contre Villains. À la fin de la séquence, nous découvrons en avant-première les Resurgent-Class Destroyer et MC85 Star Cruiser qui apparaîtront sur Ajan Kloss et Jakku dans les modes Suprématie Capitale et Action Immédiate, ainsi que BB-8 et BB-9E en tant que personnages jouables, tout ce beau petit monde été lui prévu pour une mise à jour en janvier.

D'autres patchs avec du contenu encore mystérieux sont ensuite annoncés pour février et mars. Suite à tout cela, et à la fin de la saga Star Wars au cinéma, difficile de savoir ce qu'il adviendra de Star Wars Battlefront II, dont la communauté est tout de même encore très active.

