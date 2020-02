RUMEUR sur Star Wars Battlefront : un spin-off next-gen appelé Viking annulé par Electronic Arts

Si Star Wars Jedi: Fallen Order est une réussite aussi bien sur le plan financier que critique, et pourrait bien avoir droit à une suite, il faut bien avouer que les plans d'exploitation de la licence par Electronic Arts sont loin de s'être déroulés sans accroc par rapport à ce qui avait été annoncé il y a des années.

C'est encore et toujours Jason Shreier qui rapporte dans les colonnes de Kotaku un nouveau cas d'annulation de projet de jeu Star Wars en interne, qui aurait été un spin-off de Battlefront avec des éléments de monde ouvert. Selon pas moins de six personnes proches d'EA, sous couvert d'anonymat, ce jeu portant le nom de code Viking aurait été prévu pour un lancement avec la prochaine génération de consoles à l'automne 2020, mais a été annulé au printemps dernier. La raison ? Les hauts placés de l'éditeur se seraient rendu compte qu'une sortie à cette période n'était pas réaliste en termes de temps de développement et n'avaient aucun intérêt à étendre le délai accordé, tout simplement.

Pour bien tout comprendre à cette histoire, petit retour en arrière. Dès 2015, Visceral Games a commencé le développement d'un jeu Star Wars surnommé Ragtag, qui aurait été annulé deux ans plus tard à la fermeture du studio. EA Vancouver aurait ensuite été chargé de concevoir un jeu Star Wars en monde ouvert, Orca, qui a lui été annulé en 2018 au profit d'un plus petit projet, comme rapporté l'an dernier. Eh oui, ce dernier aurait été ce fameux Viking, devant alors combler un vide financier à la fin d'année 2020, rien de plus...

EA Vancouver n'était apparemment pas seul aux commandes, car Criterion serait venu en renfort une fois les idées et prototypes mis en place, ce qui aurait posé des problèmes en termes de logistique et de vision. Le studio londonien aurait eu pour ambition de mettre en avant un scénario et des personnages forts, et il serait vite devenu évident que le développement n'aurait pas pu être achevé pour l'automne 2020, l'annulation étant survenue au premier semestre 2019. En même temps, penser de base qu'un an et demi pouvait être suffisant était sans doute un peu présomptueux.

Désormais, Criterion s'occupe de Need for Speed et EA Vancouver aide les autres studios de l'éditeur. Pour terminer, EA Motive serait de son côté en train de développer un jeu Star Wars de petite taille décrit comme inhabituel, en plus d'une nouvelle licence, espérons pour l'équipe travaillant dessus qu'il finira par voir le jour.

