RUMEUR sur Star Wars Battlefront III : pas de troisième volet en développement, EA mise tout sur Respawn

Star Wars: Battlefront et Star Wars: Battlefront II ont marqué toute une génération de joueurs en 2004 et 2005. Beaucoup ont regretté que LucasArts et Pandemic Studios n'accouchent pas dans la foulée d'un Star Wars: Battlefront III qui aurait pu sublimer la jeune série. Mais vous connaissez l'histoire, une décennie plus tard, DICE et Electronic Arts ont repris le flambeau avec Star Wars Battlefront et Star Wars Battlefront II en 2015 et 2017, qui ont aussi réussi à conquérir le cœur des joueurs.

Alors, aurons-nous cette fois droit à un Star Wars Battlefront III ? Il ne semble pas... Déjà en 2020, Bespin Bulletin, qui évoquait le développement de Star Wars: Squadrons et de la suite de Star Wars Jedi: Fallen Order avant l'heure, indiquait que, selon ses sources, le jeu n'était pas prévu chez DICE. 2 ans plus tard, et alors justement qu'Electronic Arts vient de confirmer l'arrivée de 3 nouveaux titres chez Respawn Entertainment, les plans n'auraient pas changé.

Le très souvent fiable Jeff Grubb de VentureBeat rapporte grâce à ses proches des dossiers que ce fameux Star Wars Battlefront III ne serait pas du tout en projet, de près ou de loin. D'ailleurs, les seuls jeux Star Wars désormais prévus chez EA, qui avait l'exclusivité sur la licence pendant un temps, seraient les trois de Respawn. S'il n'est pas impossible que la franchise Battlefront ressurgisse dans quelques années, il va donc falloir en faire le deuil pour le moment... Vous pourrez d'ici là enchaîner des parties sur le complet Star Wars Battlefront II, disponible à partir de 24,90 € sur Amazon.fr.