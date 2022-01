Star Wars : EA et Respawn officialisent le développement de 3 nouveaux jeux, dont le prochain Star Wars Jedi !

Les projets Star Wars se multiplient depuis qu'Electronic Arts n'est plus l'éditeur exclusif des jeux de la franchise. Massive et Ubisoft préparent un open world, Star Wars: Hunters sortira bientôt sur Switch et mobiles, un remake de Star Wars: Knights of the Old Republic est développé chez Aspyr Media, Quantic Dream planche sur Star Wars Eclipse et EA, toujours en bon terme avec Lucasfilm Games, prévoyait d'annoncer des jeux en 2022.

L'année vient à peine de commencer qu'Electronic Arts dévoile déjà du très lourd. Respawn Entertainment développe en effet pas moins de 3 jeux Star Wars pour le compte de l'éditeur, sous la supervision du directeur général Vince Zampella ! Sans surprise, il y a bien évidemment dans le lot un nouveau Star Wars Jedi, celui-là même qui est au cœur de rumeurs depuis plusieurs semaines et que certains voient bien sortir dès la fin d'année, qui sera encore mené par le game director Stig Asmussen.

Peter Hirschmann, directeur sur Medal of Honor: Above & Beyond passé par LucasArts dans les années 2000, va s'occuper d'une unité qui travaille sur un jeu de tir à la première personne. Enfin, Greg Foerstch, directeur artistique de XCOM 2, va développer un jeu de stratégie avec son studio Bit Reactor, qui sera produit par Respawn Entertainment.



« Nous sommes ravis de continuer à travailler avec les développeurs extrêmement talentueux de Respawn », a déclaré Douglas Reilly, vice-président de Lucasfilm Games. « Ils ont fait preuve d'excellence en racontant des histoires épiques de Star Wars avec un gameplay de premier ordre dans différents genres et nous sommes impatients d'apporter des expériences plus incroyables dans la galaxie très, très loin. » « S'appuyant sur les succès précédents de notre relation avec EA, cette nouvelle collaboration met en évidence la confiance et le respect mutuel partagés entre les équipes de classe mondiale d'EA, Respawn et Lucasfilm Games », a déclaré Sean Shoptaw, SVP, Walt Disney Games. « Encouragés par l'expertise et la passion de chaque équipe, nous créerons des jeux originaux passionnants pour divers publics à travers la galaxie Star Wars. » « Travailler avec Lucasfilm Games sur un nouveau FPS dans la galaxie Star Wars est un rêve devenu réalité pour moi, car c'est une histoire que j'ai toujours voulu raconter », a déclaré Peter Hirschmann, directeur du jeu chez Respawn. Peter a précédemment travaillé comme vice-président du développement chez LucasArts et a été producteur exécutif des jeux Star Wars Battlefront originaux. Hirschmann et l'équipe de Respawn viennent de commencer à travailler sur le titre. « Nous sommes de grands fans de Star Wars ici à Respawn et nous sommes ravis de travailler avec Lucasfilm Games sur de nouveaux titres que nous voulions créer depuis des années », a déclaré Zampella. « Si vous voulez créer de grands jeux Star Wars, vous devriez nous rejoindre dans notre voyage. »

Aucun de ces projets n'a de date de sortie, mais il faut avouer qu'ils sont tous alléchants. Dans tous les cas, nous allons clairement manger du Star Wars à tous les râteliers ces prochaines années... En attendant du concret, Star Wars Jedi: Fallen Order est disponible à partir de 28,89 € sur Amazon.fr.