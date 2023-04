Star Wars Jedi: Survivor, « le pire portage d'un AAA sur PC », Digital Foundry analyse le jeu et EA Games s'excuse

Vendredi sortait Star Wars Jedi: Survivor, nouveau jeu de Respawn Entertainment et Electronic Arts, mettant une nouvelle fois en scène Cal Kestis quelques années après les évènements de Star Wars Jedi: Fallen Order. Un titre bourré de qualités, mais aussi de défauts techniques, surtout sur ordinateurs.

Star Wars Jedi: Survivor a actuellement des évaluations « moyennes » sur Steam, les principales critiques négatives soulignent le portage catastrophique, essentiellement sur les ordinateurs avec des composants récents. Plantages, chutes de framerate, bugs visuels en tout genre, c'est assez effrayant et rien n'incite actuellement à dépenser les 69,99 € demandés par la plateforme de Valve pour retrouver Cal et BD-1.

Mais Digital Foundry a enfoncé le clou en publiant ce week-end une analyse technique de Star Wars Jedi: Survivor dans une vidéo intitulée « le pire portage d'un AAA sur PC... pour le moment ». Avec un ordinateur de pointe, équipé d'un processeur Intel Core i9-12900K et d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4090, les spécialistes ont enregistré quelques séquences de gameplay, montrant bien que le titre peine à tenir les 60 fps, avec régulièrement de grosses chutes de framerate. L'occasion également de voir que l'antialiasing AMD FidelityFX Super Resolution 2 (FSR2 pour les habitués) est terriblement mal utilisé... EA Games et Respawn Entertainment sont évidemment au courant de tous ces problèmes, et ils ont publié un communiqué sur les réseaux sociaux afin de s'expliquer.

Nous sommes conscients que Star Wars Jedi: Survivor ne fonctionne pas selon nos standards pour un pourcentage de nos joueurs PC, en particulier ceux disposant de machines haut de gamme ou de certaines configurations spécifiques. Par exemple, les joueurs utilisant des chipsets multithreads de pointe conçus pour Windows 11 rencontraient des problèmes sur Windows 10, ou des GPU haut de gamme couplés à des processeurs moins performants voyaient également une perte d'images inattendue. Soyez assurés que nous travaillons pour traiter ces cas rapidement. Bien qu'il n'existe pas de solution unique et complète pour les performances des PC, l'équipe a travaillé sur des correctifs qui, selon nous, amélioreront les performances sur un éventail de configurations. Nous nous engageons à résoudre ces problèmes dès que possible, mais chaque correctif nécessite des tests importants pour nous assurer que nous n'introduisons pas de nouveaux problèmes. Merci pour votre compréhension et nos excuses à nos joueurs rencontrant ces problèmes. Nous continuerons à surveiller les performances sur toutes les plateformes et à partager le calendrier des mises à jour dès qu'elles seront disponibles. L'équipe Star Wars Jedi

Auparavant, les studios avaient également rappelé aux joueurs PC de mettre à jour les pilotes de leurs cartes graphiques, ce qui peut corriger quelques problèmes techniques, mais certainement pas tous. Quoi qu'il en soit, il faudra s'armer de patience avant que ces patchs ne soient publiés pour améliorer l'expérience de jeu. Si vous voulez quand même tenter le coup, Star Wars Jedi: Survivor est vendu 62,49 € via Amazon.

