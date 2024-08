Star Wars Jedi: Survivor, la date de sortie sur PS4 et Xbox One dévoilée avec des bonus de précommande

Il y a plus d'un an, Electronic Arts et Respawn Entertainment lançaient Star Wars Jedi: Survivor, la suite de Star Wars Jedi: Fallen Order. Les studios ont peaufiné la recette avec des planètes à explorer façon metroidvania, des combats exigeants et une bonne dose de fan service pour les passionnés de l'univers créé par George Lucas.

Bien que Star Wars Jedi: Survivor a été lancé uniquement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, EA Games avait annoncé des portages sur PS4 et Xbox One. Depuis, c'est le calme plat, mais le studio est de retour aujourd'hui avec une bonne nouvelle : la date de sortie de Star Wars Jedi: Survivor est fixée au 17 septembre 2024 sur PlayStation 4 et Xbox One, soit presque un an et demi après son premier lancement.

L'éditeur précise que ces versions PS4 et Xbox One pourront être mises à niveau vers les PS5 et Xbox Series X|S, mais surtout, les joueurs qui précommanderont Star Wars Jedi: Survivor obtiendront gratuitement un pack de cosmétique avec le sable laser Ermite, le blaster Combustion et la tenue Ermite, inspirée d'Obi-Wan Kenobi. Oui, c'est la même chose que pour la version sur consoles de dernière génération. EA Games met également en avant une citation du test de Push Square, « l'un des meilleurs jeux Star Wars jamais créés ». Bon, de son côté, Digital Foundry parlait du « pire portage d'un AAA sur PC », c'est bien moins vendeur. Heureusement, les développeurs ont publié un paquet de mises à jour pour rectifier le tir.

Si vous avez une console de dernière génération, Star Wars Jedi: Survivor est disponible à partir de 31 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Lire aussi : TEST Star Wars Jedi: Survivor, une anomalie dans la Force