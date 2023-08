Star Wars Jedi: Survivor sera porté sur l'ancienne génération, des versions PS4 et Xbox One annoncées par Electronic Arts !

Les fans de l'univers Star Wars ont régulièrement du contenu à se mettre sous la dent, notamment du côté des jeux vidéo ces dernières années et la cadence ne va pas ralentir puisque nous attendons Star Wars Outlaws du côté de Massive Entertainment (Ubisoft), Star Wars Eclipse chez Quantic Dream et un titre non officiellement nommé par Skydance New Media avec la participation d'Amy Hennig. Pour autant, c'est le dernier jeu en date qui refait parler de lui cette semaine, Star Wars Jedi: Survivor.

Paru en avril dernier sur PS5, Xbox Series X|S et PC, le jeu d'action et d'aventure de Respawn Entertainment souffrait alors de soucis techniques, en partie corrigés par des mises à jour ces derniers mois. Depuis, une offre d'emploi du studio a laissé penser qu'une suite serait déjà en développement. Et pourtant, à l'occasion de l'appel avec les investisseurs dans le cadre de la présentation des résultats financiers trimestriels d'Electronic Arts, le CEO Andrew Wilson a tout simplement annoncé des versions PS4 et Xbox One de Star Wars Jedi: Survivor en parlant des projets concernant la licence ! Voici la traduction de ce qu'il a déclaré via TechRaptor :

Oui, nous n'avons rien à annoncer aujourd'hui, mais, vous savez, nous avons un partenariat incroyable avec Disney et Lucas. Nous avons eu un succès incroyable dans ce partenariat à travers les franchises Battlefront et Star Wars Jedi et entièrement avec Star Wars: Galaxy of Heroes. Nos équipes réfléchissent toujours aux nouvelles expériences que nous pourrions créer. Bien sûr, j'aimerais en voir plus dans la franchise Jedi au fil du temps. C'est juste un jeu extraordinaire qui raconte une histoire extraordinaire. Nous sommes peut-être un peu biaisés, mais notre sentiment, basé sur les commentaires que nous recevons de notre communauté et la qualité du produit, est que c'est l'un des temps forts de la galaxie Star Wars cette année, et qu'il continuera probablement d'être une partie très significative de cette galaxie pour de nombreuses années à venir. Alors que nous l'amenons sur PlayStation 4 et Xbox One, nous pensons qu'il sera une autre petite secousse là-bas pour la franchise et donc, rien à annoncer aujourd'hui à part que nous avons une relation incroyable avec Disney. Nous avons eu un succès incroyable jusqu'à présent dans ce partenariat, et dans la mesure où nous pouvons trouver de nouvelles opportunités pour exécuter de nouvelles expériences, y compris des [jeux] live service, dans le cadre de ce partenariat, nous les explorerons.

Nous n'en savons donc pas plus, mais l'annonce a de quoi déconcerter, surtout que les expériences cross-gen tendent à diminuer au fil du temps. Espérons que ces portages soient de bonne qualité.

