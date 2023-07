DISNEY+ : Ahsoka, duels au sabre laser et émergence d'un nouveau conflit dans un trailer inédit de haute volée

Après Star Wars: Visions Volume 2 paru le 4 mai dernier, c'est le Mandoverse de Dave Filoni qui va bientôt se poursuivre sur Disney+ avec la série live-action Ahsoka. Son premier trailer diffusé à la Star Wars Celebration Europe 2023 donnait déjà bien le ton et avait de quoi faire grandir notre impatience, mais la vidéo partagée lors de l'annonce de sa date de diffusion ne reprenait en grande partie que des passages de cette dernière. Si vous attendiez d'en voir plus, c'est donc avec joie que vous accueillerez ce tout nouvel aperçu tout aussi prometteur.

Bande-annonce VOSTFR

Toujours par deux ils vont, mais ce ne sont pourtant pas des Sith avec leur sabre laser orange, malgré la phrase « Nous sommes pas des Jedi » qui est lâchée. La vidéo débute donc en mettant en avant cette nouvelle menace représentée par Baylan Skoll (Ray Stevenson), un ancien Chevalier Jedi connaissant Anakin Skywalker avant qu'il ne devienne Dark Vador, et son apprentie Shin Hati (Ivanna Sakhno), qui massacrent des innocents. Vous noterez d'ailleurs la référence aux deux loups de la mythologie nordique poursuivant le Soleil et la Lune dans leurs noms. Leur but est de trouver Thrawn (Lars Mikkelsen) dans leur quête de pouvoir, ce dernier montrant d'ailleurs enfin son visage dans cette bande-annonce.

Du côté lumineux de la Force, c'est une alliance de personnages féminins appréciés des fans que nous retrouverons avec en tête l'ancienne apprentie d'Anakin qu'est Ahsoka Tano (Rosario Dawson) et la pilote rebelle Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead), qui vont tenter d'empêcher une nouvelle guerre d'émerger. Ahsoka va par la force des choses devoir faire appel à sa padawan Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo), que nous voyons notamment se couper les cheveux, un passage fort symbolique avant qu'elle ne renfile son armure pour retourner se battre.

Nous apercevons également en hologramme Mon Mothma (Genevieve O'Reilly) et Ezra Bridger (Eman Esfandi), Huyang (David Tennant) y va de sa petite apparition, et quelques scènes de combat et de course poursuite aérienne de haute volée viennent aussi nous régaler, la vidéo se terminant sur un affrontement entre Ahsoka et un nouvel Inquisiteur. Tous les ingrédients semblent réunis pour nous proposer une bonne série.

Bande-annonce VF

Pour terminer, sachez que ce ne sera pas un, mais bien deux épisodes d'Ahsoka que nous découvrirons sur Disney+ le mercredi 23 août. L'abonnement coûte 8,99 € au mois ou 89,90 € à l'année.

