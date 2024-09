Star Wars Jedi: Survivor, une grosse mise à jour qui ravit déjà les joueurs !

Sorti il y a plus d'un an sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, Star Wars Jedi: Survivor va avoir droit à un portage sur les consoles de salon d'ancienne génération, mais la mise à jour publiée il y a quelques heures ne concerne que les ordinateurs. Pour rappel, la version PC du jeu a été lancée dans un état catastrophique, mais des patchs sont déjà venus rectifier le tir.

Electronic Arts et Respawn Entertainment lancent aujourd'hui le patch 9 de Star Wars Jedi: Survivor, avec plusieurs bonnes nouvelles pour les joueurs sur PC : le DRM Denuvo a été retiré, le framerate a été amélioré, des correctifs ont été appliqués pour fluidifier le gameplay et le ray tracing a été optimisé pour le CPU et les GPU haut de gamme. Voici les changements en détail :

Améliorations du taux de rafraîchissement pour diverses configurations

pour diverses configurations Un gameplay plus fluide grâce à des correctifs de plusieurs sources de chutes de FPS

grâce à des correctifs de plusieurs sources de chutes de FPS L’utilisation du CPU pour le Ray Tracing a été optimisée, et le Ray Tracing s’adapte désormais mieux aux GPU haut de gamme

haut de gamme Le DRM Denuvo a été supprimé

Divers correctifs, dont un contrôle amélioré des souris et des claviers dans de nombreux menus du jeu

Correction de bugs pour les plantages rares et les problèmes de collision

Enfin, les studios annoncent qu'une nouvelle mise à jour sera lancée prochainement, permettant de transférer sa sauvegarde du jeu PS4 vers la PS5. Vous pouvez retrouver Star Wars Jedi: Survivor à 44,99 € sur Amazon.