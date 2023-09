Star Wars Jedi: Survivor, des améliorations et un ajout technologique attendu avec le patch 7

Même si les rumeurs veulent que Respawn Entertainment se penche déjà sur un troisième épisode et que des versions PS4 et Xbox One de Star Wars Jedi: Survivor ont été annoncées par le CEO d'Electronic Arts, le studio continue d'optimiser son bébé et de sortir des patchs à destination des PS5, Xbox Series X|S et PC. Nous en avons encore la preuve ce mardi avec la diffusion d'un patch 7, qui devrait plaire aux joueurs les plus pointilleux sur la partie technique.

En effet, la plus grosse nouveauté sur ordinateur est l'ajout du DLSS de NVIDIA. Bon, puisqu'à sa sortie Digital Foundry qualifiait cette version de « pire portage d'un AAA sur PC », ça ne peut clairement pas lui faire de mal en termes de performances. Sur consoles, les deux modes d'optimisation ont été repensés, permettant d'enfin atteindre les 60 fps, du VRR a fait son apparition sur PS5 et le système de sauvegarde a été revu afin d'éviter les soucis. Le changelog est à retrouver ci-dessous :

Cette mise à jour introduit plusieurs améliorations de performance* sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, notamment :

Le mode Performance a été entièrement retravaillé pour améliorer considérablement l'expérience des joueurs.



Un certain nombre d'optimisations des cartes graphiques et des processeurs, ainsi que la désactivation du ray-tracing, permettent d'améliorer l'expérience des joueurs, avec notamment 60 fps en mode Performance.



Le mode Qualité a également bénéficié d'optimisations pour aider à réduire les fluctuations de FPS et ajouter d'autres améliorations visuelles.

Prise en charge des taux d'actualisation variables ajoutée pour PS5.

Améliorations des performances et optimisations supplémentaires pour PC, y compris la prise en charge du DLSS.

Modifications apportées au système de sauvegarde pour éviter la corruption des données de sauvegarde.

Résolution d'un problème empêchant les joueurs de récupérer leur EXP après avoir péri dans certaines circonstances.

Divers correctifs de plantage.

Divers correctifs de bugs et améliorations sur toutes les plateformes, y compris les correctifs pour les tissus, l'éclairage et l'IU. *Les cinématiques de Star Wars Jedi: Survivor sur console sont verrouillées à 30 images par seconde.

