Star Wars : un nouveau jeu d'action et d'aventure annoncé avec Amy Hennig à la réalisation

La folie Star Wars n'est pas près de s'arrêter, que ce soit au cinéma, sur Disney+ ou en jeux vidéo. Outre une suite à Star Wars Jedi: Fallen Order, les fans attendent le FPS par les créateurs de Medal of Honor: Above & Beyond, le jeu de stratégie de Bit Reactor, le jeu en monde ouvert d'Ubisoft et le Star Wars Eclipse de Quantic Dream. Et il faut désormais rajouter un nouveau titre à cette longue liste.

Lucasfilm Games et Skydance New Media viennent en effet d'annoncer un nouveau jeu vidéo dans l'univers de Star Wars, un titre présenté comme « un jeu d'action-aventure richement cinématographique avec une histoire originale ». Le studio de développement a été fondé par Amy Hennig, grande fan de la franchise et qui planchait sur un jeu Star Wars chez Visceral Games, avant qu'EA Games ne ferme le studio et annule le projet. La créatrice déclare ainsi :

J'ai souvent décrit comment voir Star Wars en 1977 a fondamentalement modifié mon cerveau d'enfant de 12 ans, façonnant ma vie créative et mon avenir de manière indélébile. Je suis ravi de travailler à nouveau avec Lucasfilm Games pour raconter des histoires interactives dans cette galaxie que j'aime.

Amy Hennig a pour rappel également travaillé sur Legacy of Kain, Jak and Daxter et Uncharted, et a fondé Skydance New Media avec Julian Beak, ancien de chez EA Games ayant planché sur Battlefield: Hardline, Need for Speed et le jeu Star Wars annulé. La boucle est bouclée pour eux, et le titre sera conçu avec des développeurs et artistes experts en jeux d'action et d'aventure AAA. Skydance New Media a pour rappel annoncé un jeu Marvel l'année dernière.

Concernant ce jeu Star Wars, il faut se contenter de ces maigres informations pour le moment. Vous pouvez retrouver le récent LEGO Star Wars : La Saga Skywalker à 44,99 € sur Gamesplanet.