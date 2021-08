Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Last Call, nouveau nom, teaser et personnages inédits pour la Part II du jeu VR

ILMxLAB a encore une fois fait parler son savoir-faire technique avec Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, une aventure à la première personne en réalité virtuelle permettant d'explorer plusieurs légendes de l'univers de la saga. Le studio avait précisé qu'il allait sortir sous forme de diptyque, et Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge - Part II avait logiquement été révélé en bonne et due forme lors de l'Oculus Gaming Showcase.

Finalement, son titre officiel sera plutôt Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Last Call, comme nous l'apprend une première bande-annonce teaser pour le projet. Ce deuxième et dernier segment nous fera rencontrer le marchand d'antiquités grincheux de Batuu qu'est Dok-Ondar, et qui va déclencher de nouvelles quêtes pour notre technicien de réparation de droïdes qui nous sert de héros. Elles nous feront croiser Baron Attsmun, riche industriel qui vend des pièces cybernétiques dans toute la galaxie, déjà aperçu à Canto Bight dans Les Derniers Jedi, et Lens Kamo (doublée par Karla Crome), la fille d'érudits passionnés d'histoire qui chasse et protège les trésors les plus rares de la galaxie.

Comme son prédécesseur, Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Last Call sortira en exclusivité sur Oculus Quest, un beau jour de l'automne 2021. Vous pouvez d'ailleurs vous procurer le casque VR (quand il n'est pas en rupture de stock) et ses accessoires sur Amazon.fr.