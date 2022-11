PlayStation VR 2 : Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition et Demeo confirmés en day one

Les précommandes du PlayStation VR 2, basées sur un système de tirage au sort, ont officiellement débuté hier. Les éditeurs en ont profité pour confirmer que certaines de leurs productions déjà annoncées pour l'appareil exclusif à la PS5 seraient bien disponibles le jour de la sortie du casque de réalité virtuelle, le 22 février 2023.

C'est le cas de deux titres annoncés pour la plateforme lors du dernier State of Play. Nous avons d'un côté Demeo, le dungeon crawler coopératif déjà jouable avec ou sans VR sur PC, développé par Resolution Games. Il sortira d'ailleurs aussi sur PlayStation 5 où il pourra être parcouru sans réalité virtuelle donc.

Et nous avons de l'autre Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition, comprenant toute l'aventure déjà disponible sur Meta Quest et profitant de graphismes et de mécaniques d'immersion renforcées. Il a lui droit à un key art inédit regroupant tous les personnages qu'il met en scène. Tout ce beau petit monde arrive donc sur le PlayStation VR 2 le 22 février 2023, jour de sortie du casque.

