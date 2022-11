PlayStation VR 2 : la date de sortie, le prix et un bundle avec Horizon Call of the Mountain dévoilés, les précommandes à venir !

Du PlayStation VR 2, nous savions déjà tout et même qu'il sortirait début 2023, à l'exception de deux détails majeurs, son tarif et sa date de lancement précise. Eh bien, sans prévenir, Sony Interactive Entertainment vient de nous donner ces détails et bien plus même, puisque son arrivée sera accompagnée de nouveaux jeux, voir notre article dédié, plus de 20 titres étant prévus dès la sortie.

Ainsi, le PSVR 2 sera commercialisé à compter du 22 février 2023 ! Vous pourrez alors opter pour deux packs, un avec uniquement le casque de réalité virtuelle et l'autre avec Horizon Call of the Mountain, qui sera donc disponible à la même date, de quoi donner envie aux joueurs de passer à la caisse, car il faudra au minimum débourser près de 600 euros pour se le procurer, ce qui n'est pas si cher compte tenu de la technologie embarquée. Une station de recharge pour les manettes PSVR 2 Sense pourra aussi être achetée si nécessaire.

Les précommandes ouvriront elles à compter du mardi 15 novembre aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg dans un premier temps, uniquement sur la boutique en ligne PlayStation. Compte tenu de la difficulté à obtenir une PS5, nécessaire pour y jouer, il vaudrait mieux ne pas rater le coche, bien que SIE prévoirait apparemment de produire plus de 2 millions de casques d'ici mars prochain. Vous pouvez déjà vous inscrire dès aujourd'hui et ces précommandes seront expédiées la semaine de la sortie. Pour les autres pays, cela suivra et plus d'indications seront données ultérieurement.

PlayStation VR 2 Prix de vente conseillé : 549,99 $ / 599,99 € / 529,99 £ / 74 980 ¥ (TTC en GBP, EUR et JPY).

Inclut le casque PSVR 2, les manettes PSVR 2 Sense et les écouteurs stéréo.

Pack PlayStation VR 2 Horizon Call of the Mountain Prix de vente conseillé : 599,99 $ / 649,99 € / 569,99 £ / 79 980 ¥ (TTC en GBP, EUR et JPY).

Inclut un code d’activation du service du PlayStation Store pour Horizon Call of the Mountain, le casque PSVR 2, les manettes PSVR 2 Sense et les écouteurs stéréo.

Station de rechargement de manette PlayStation VR 2 Sense Prix de vente conseillé 49,99 $ / 49,99€ / 39,99 £ / 5 480 ¥ (TTC en GBP, EUR et JPY).

Grâce à son design Click-in, les joueurs pourront charger la manette PSVR 2 Sense sans la brancher à leur console PS5, afin de libérer des ports USB.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ses fonctionnalités, elles ont précédemment fait l'objet d'une vidéo promotionnelle dédiée.

