PlayStation VR 2 : l'adaptateur PC officialisé avec un prix et une date de sortie !

Le PlayStation VR 2 coûte très cher, plus cher qu'une PlayStation 5, pourtant nécessaire pour l'utiliser. Autant dire que le casque de réalité virtuelle de Sony peine à séduire les joueurs, mais le constructeur japonais a trouvé un nouvel argument pour vendre son PS VR 2 : un adaptateur pour jouer sur PC !

Aujourd'hui, Sony officialise cet adaptateur, qui arrivera dès cet été et qui permettra de profiter de ses jeux VR sur Steam grâce au PlayStation VR 2. La date de sortie de cet adaptateur est fixée au 7 août 2024 et il ne coûtera que 59,99 €, une bouchée de pain pour décupler les possibilités du PS VR 2 (à condition d'avoir un PC gamer sous la main, évidemment). Sony prend la parole sur son blog PlayStation pour détailler tout cela :

À la sortie de PlayStation VR2 l’an dernier, nous étions ravis de proposer aux joueurs PS5 une nouvelle génération de jeux VR proposant un gameplay novateur et des fonctionnalités sensorielles immersives. Bien déterminés à offrir aux joueurs toujours plus d’options de contenu, nous avons travaillé dur pour permettre l’accès à des jeux supplémentaires sur PC et ainsi étayer la liste de jeux PS VR2 déjà disponibles sur PS5. Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous déploierons cette prise en charge le 7 août.

Les joueurs pourront acheter et lancer des jeux de l’impressionnante bibliothèque Steam, qui compte à son actif des milliers de jeux VR, dont des titres très appréciés comme Half-Life: Alyx, Fallout 4 VR et War Thunder.

Pour commencer, les joueurs devront acheter un adaptateur PlayStation VR2 pour PC, qui sera disponible au prix de vente estimé de 59,99 € chez certains revendeurs et sur direct.playstation.com, selon les régions. Les joueurs auront également besoin d’un câble DisplayPort (vendu séparément) compatible DisplayPort 1.4, ainsi que d’un compte Steam et d’un PC disposant de la configuration minimale indiquée ci-dessous*.

Configuration minimale sur PC

Voici la configuration minimale requise pour utiliser PS VR2 sur PC :

Système d’exploitation Windows 10 64 bits / Windows 11 64 bits Processeur Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 3 3100 (architecture Zen 2 ou ultérieure requise) RAM / mémoire vive 8 Go ou plus GPU / carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 ou ultérieure (architecture Turing ou ultérieure requise)- NVIDIA série RTX- AMD Radeon RX 5500XT ou ultérieure / AMD Radeon RX 6500XT ou ultérieure (Pour des performances optimales, nous vous recommandons d’utiliser une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 3060 ou AMD Radeon RX 6600XT.) DisplayPort DisplayPort 1.4 (port DisplayPort standard ou Mini DisplayPort requis) USB Connexion directe uniquement Bluetooth Bluetooth 4.0 ou version ultérieure**

La configuration est très simple : il vous suffit de connecter votre PlayStation VR2 à votre PC à l’aide de l’adaptateur PS VR2 pour PC et du câble DisplayPort 1.4. Ensuite, téléchargez les applications PlayStation VR2 et SteamVR sur Steam. Celles-vous permettront de configurer votre PS VR2 sur votre PC, de personnaliser vos paramètres et votre espace de jeu, ainsi que d’acheter des jeux SteamVR.

Comme avec toutes les technologies vidéoludiques sur PC, les performances dépendent de différents critères, tels que votre installation, la compatibilité de votre système et la qualité de votre câble DisplayPort 1.4. Assurez-vous que votre installation correspond à la configuration minimale requise. Une configuration minimale doit également être respectée pou les jeux SteamVR. Assurez-vous de consulter ces informations directement sur Steam.

Différences de fonctionnalités avec PS VR2 sur PS5

PS VR2 a été entièrement conçu pour la PS5. Pour cette raison, vous constaterez que certaines technologies clés, telles que la HDR, le retour du casque, le suivi du mouvement des yeux, les gâchettes adaptatives et le retour haptique (différent des vibrations classiques) ne sont pas disponibles sur PC. Cependant, d’autres fonctionnalités de haute fidélité et d’immersion sensorielle de PS VR2 sont prises en charge dans les jeux compatibles***, notamment la résolution 4K (2000 x 2040 par œil), le champ de vision à 110 degrés, la détection du contact des doigts et la vue transparente, sans oublier le rendu fovéal (sans suivi du mouvement des yeux) et l’audio 3D***.

Même si PS VR2 offre une immersion optimale sur PS5, nous espérons que les joueurs apprécieront de pouvoir jouer à un grand nombre de jeux en VR sur PC avec un seul et même casque.

Parcourez l’impressionnante collection du Steam Store pour découvrir des mondes ouverts en multijoueur, des jeux de survie et d’horreur, d’infiltration et d’action, des simulations de sport, des jeux de réflexion et des free-to-play populaires. Dites-nous lesquels vous avez le plus hâte de découvrir !

* Bien que la norme DisplayPort 1.4 soit commune, assurez-vous que votre PC la prend en charge avant d’acheter un câble.

** Certains adaptateurs Bluetooth peuvent ne pas fonctionner en raison de problèmes de compatibilité. Nous vous fournirons de plus amples informations à l’approche de la sortie.

*** L’expérience audio 3D exploite la technologie audio de SteamVR au lieu de la technologie Tempest 3D AudioTech, qui est uniquement compatible avec la PS5.