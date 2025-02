PlayStation VR 2 : le casque de réalité virtuelle de la PS5, utilisable sur PC, va baisser de prix !

Le 22 février 2023, Sony Interactive Entertainment sortait son deuxième casque de réalité virtuelle à destination exclusive de la PS5, le PlayStation VR 2. Depuis août dernier, un adaptateur officiel permet de l'utiliser sur PC, lui octroyant une nouvelle vie. Il y a même une application sur Steam qui lui est dédiée et il est possible d'y jouer avec les mains depuis une récente mise à jour. Mais voilà, le prix d'entrée pour s'offrir cet accessoire est très élevé, coûtant même plus cher que la console de base nécessaire à son utilisation. Jusqu'à présent, il fallait débourser 599,99 € pour l'acquérir seul avec ses manettes et 649,99 € en pack avec Horizon Call of the Mountain. Eh bien, bonne nouvelle, une baisse de prix drastique vient d'être annoncée.

À partir du mois de mars, sans plus de précision pour le moment, il va subir une remise définitive de 150 € et le bundle avec le jeu dans l'univers d'Horizon sera proposé au même tarif, soit une économie de 200 € comme annoncé sur le PlayStation Blog !

PlayStation VR 2 - Prix de vente conseillé : 399,99 $ HT / 449,99 € TTC / 399,99 £ TTC / 66 980 ¥ TTC Inclut le casque PSVR 2, les manettes PSVR 2 Sense et les écouteurs stéréo. Pack PlayStation VR 2 Horizon Call of the Mountain - Prix de vente conseillé : 399,99 $ HT / 449,99 € TTC / 399,99 £ TTC / 66 980 ¥ TTC Inclut un code d'activation du service du PlayStation Store pour Horizon Call of the Mountain, le casque PSVR 2, les manettes PSVR 2 Sense et les écouteurs stéréo.

Autant dire qu'il va devenir bien plus attractif, même si certains joueurs trouveront toujours que cela reste trop cher.

La PS5 Slim avec lecteur de disques est de son côté vendue 549 € sur Amazon et chez Cdiscount ou 549,99 € à la Fnac.

Lire aussi : TEST PSVR 2 : Sony a-t-il réussi le pari de la VR haut de gamme sur console ?