PlayStation VR 2 : le prochain casque de réalité virtuelle de Sony ne sera pas rétrocompatible avec les jeux PSVR !

C'est une semaine très chargée qui tire vers sa fin dans le monde vidéoludique, marquée par le Tokyo Game Show 2022, mais aussi par un State of Play ou encore la diffusion sur la Toile des premiers avis des médias concernant le PlayStation VR 2 de Sony. Le casque de réalité virtuelle attendu début 2023 est des plus prometteurs, en témoigne la réaction de notre rédacteur en chef Martial qui a pu l'essayer sur Resident Evil Village. Tout se passait bien dans le meilleur des mondes jusqu'à ce que la réalité nous rattrape. C'est lors de l'épisode hebdomadaire du PlayStation Podcast (vers 29:10) que les paroles du SVP of Platform Experience, Hideaki Nishino, ont été rapportées, expliquant la chose suivante : « Les jeux PlayStation VR ne sont pas compatibles avec le PlayStation VR 2, car le PlayStation VR 2 est conçu pour être une véritable expérience de réalité virtuelle de nouvelle génération. »

Gros coup dur pour les joueurs qui espéraient profiter d'une ludothèque bien fournie au fil des années avec les jeux PSVR. L'intéressé a continué en expliquant ceci :

Le PlayStation VR2 a des fonctionnalités beaucoup plus avancées comme un tout nouveau contrôleur avec un retour haptique et des gâchettes adaptatives, comme je l'ai dit, et un suivi sur l'envers, l'audio 3D qui vient avec, la 4K HDR bien sûr... donc cela signifie que créer des jeux pour PlayStation VR2 nécessite une approche totalement différente de celle du PlayStation VR d'origine. Ces fonctionnalités permettent en fait aux développeurs de créer des mondes plus frappants et plus vivants, et rapprochent plus que jamais les joueurs de l'expérience. J'y crois.

Évidemment, outre son design bien plus moderne, le PSVR 2 embarque des technologies bien différentes de son prédécesseur rien que pour la gestion du suivi des mouvements dans l'espace, le rendant de ce fait difficilement compatible nativement avec les productions de son prédécesseur. Cela n'empêche qu'il va être difficile de faire passer la pilule. Être obligé de conserver voire de se procurer un casque qui a fait son temps, dont l'installation est des plus laborieuses avec sa multitude de câbles, pour profiter des jeux VR de la PS4 a de quoi faire grincer des dents et pose une barrière supplémentaire à la démocratisation de ce mode de divertissement.

Bien que nous ne sachions pas encore son tarif, le PlayStation VR 2 ne devrait pas être donné, alors n'avoir que quelques jeux à se mettre sous la dent à sa sortie risque d'en rebuter plus d'un. Heureusement, SIE pourra compter sur Horizon Call of the Mountain, RE8 comme évoqué plus haut, Firewall Ultra ou encore Demeo et Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge Enhanced Edition annoncés cette semaine, mais est-ce que cela suffira à convaincre un large public ?

Désormais, la balle est dans le camp de Sony. Espérons pourquoi pas que des patchs soient possibles pour permettre aux joueurs de retrouver leur librairie sur le PSVR 2. En attendant d'avoir de plus amples détails, le PlayStation VR est toujours en vente sur Amazon dès 262,35 €.