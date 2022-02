PlayStation VR 2 : le design du prochain casque de réalité virtuelle de la PS5 se dévoile !

Lors du CES 2022 le mois dernier, Sony Interactive Entertainment a officialisé en bonne et due forme le nom de son prochain casque de réalité virtuelle, le PlayStation VR 2 ou PSVR 2 pour faire court, qui aura des caractéristiques largement supérieures à son prédécesseur et sera donc à même de proposer une expérience digne de la PS5. Pour autant, nous ne connaissions jusqu'à présent que le design de ses manettes PS VR2 Sense, qui embarqueront les mêmes technologies que la DualSense. Eh bien, surprise, le PlayStation Blog vient enfin de nous montrer à quoi ressemble la bête, et c'est la sobriété qui dominera avec une apparence très simpliste, jugez par vous-mêmes :

Hideaki Nishino, Senior Vice President Platform Experience chez PlayStation, a expliqué les raisons derrière ce look sobre aux formes arrondies rappelant le contact humain, plus fin que le PSVR, qui s'inscrit élégamment dans la gamme PlayStation 5. L'un des buts évoqués est clairement de nous le faire oublier lorsque nous le porterons, son ergonomie a donc été soignée et reprendra le système de serrage du premier casque, plutôt pratique il faut bien l'avouer, de même que la prise Jack stéréo et le réglage de la distance par rapport aux lentilles. Une molette a tout de même été ajoutée pour l'ajustement de ces dernières et un évent au sommet du casque évacuera la chaleur. Bon, plus gadget, les symboles de la marque seront aussi incrustés dessus, mais les fans apprécieront.

Aujourd’hui, je suis ravi de vous dévoiler le nouveau design de notre casque VR nouvelle génération, le PlayStation VR2, ainsi qu’une image du design final de notre manette PlayStation VR2 Sense.

Vous remarquerez que le casque PS VR2 a une forme similaire à celle de la manette PS VR2 Sense, à savoir celle d’un « orbe ». Cette forme sphérique symbolise la vision à 360 degrés dont les joueurs disposeront une fois plongés dans leurs univers virtuels, et nous pensons que cette forme retranscrit fidèlement cette idée.

Le design du casque PS VR2 s’inspire également de toute la gamme de produits PS5. Lorsque notre équipe de conception a créé la console PS5, elle imaginait déjà le casque VR nouvelle génération. Vous remarquerez donc quelques points communs. La console PS5 est dotée de bords droits, car elle est censée être posée sur une surface plane. En revanche, nous avons mis l’accent sur les courbes du casque PS VR2, car celui-ci sera en contact constant avec l’utilisateur. Le casque possèdera des bords arrondis, rappelant ceux de la manette DualSense et du casque-micro Pulse 3D.

Nous nous sommes fixé pour objectif de créer un casque qui, en plus de se fondre parfaitement dans votre salon, serait capable de vous plonger dans vos jeux en vous faisant oublier que vous utilisez un casque ou une manette. C’est pour cette raison que nous avons apporté un soin particulier à l’ergonomie du casque et que nous avons mené des tests poussés afin qu’il s’adapte à toutes les tailles de têtes. Nous avions déjà reçu énormément de retours positifs concernant l’ergonomie du premier casque PS VR après avoir équilibré avec soin le poids du casque et offert un seul arceau ajustable. Nous avons donc repris ce concept pour le casque PS VR2. D’autres caractéristiques, comme la visière-écran ajustable permettant d’approcher ou d’éloigner l’écran du visage ou l’emplacement de la sortie écouteurs stéréo, demeureront inchangées. De ce fait, les habitués retrouveront facilement leurs marques.

Pour le casque PS VR2, nous avons poussé le confort encore plus loin en ajoutant de nouvelles fonctionnalités, dont une molette d’ajustement des lentilles, offrant aux joueurs une option supplémentaire pour ajuster la distance des lentilles entre leurs yeux et ainsi optimiser leur vision. Nous avons également créé un design plus fin pour un poids légèrement inférieur, tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités, comme le moteur intégré dédié au retour du casque. L’amélioration du premier casque en matière de design et de fonctionnalités a représenté un défi de taille, mais nos équipes de conception et d’ingénierie nous ont prouvé que c’était possible en nous dévoilant le design final !

De plus, nous avons équipé le casque PS VR2 intégré d’un nouveau système de ventilation qui devrait beaucoup plaire aux joueurs. Yujin Morisawa, concepteur artistique senior chez SIE, a dirigé l’équipe de conception du casque sur le projet PS VR2. Il explique pourquoi il s’agit de sa partie préférée du design :

« Quand j’ai commencé à travailler sur le design du casque PlayStation VR2, j’ai tout de suite voulu m’atteler à la création d’un système de ventilation offrant une bonne circulation de l’air, à l’instar des grilles d’aération de la console PS5. Nos ingénieurs ont eu cette idée pour améliorer la ventilation et éviter la formation de buée sur les lentilles, ce qui offrira aux joueurs une meilleure immersion dans leurs jeux VR. J’ai travaillé sur de nombreux designs avant de parvenir au résultat final. Vous remarquerez un petit espace entre le haut et la surface à l’avant de la visière-écran, qui contient le système de ventilation intégré. Je suis très fier de ce que nous avons accompli et de tous les retours positifs que nous avons reçus jusqu’à présent. J’espère que les fans de PlayStation seront du même avis, et il me tarde qu’ils l’essaient. »

– Yujin Morisawa, Concepteur artistique Senior, SIE

Nous voulions partager une autre surprise : tout comme les milliers de petits symboles PlayStation que nous avons ajoutés au design de la console PS5 et de la manette DualSense, ces mêmes symboles PlayStation ornent l’avant et l’arrière du casque PS VR2 pour le plaisir des joueurs.

À son lancement, PS VR2 représentera un pas de géant dans notre manière d’appréhender les jeux en réalité virtuelle. Une myriade de nouvelles fonctionnalités passionnantes vous attendent avec le système PS VR2 : fidélité visuelle à couper le souffle (en 4K HDR), rendu graphique de pointe, suivi amélioré basé sur un système de caméra intégré au casque, nouvelles fonctionnalités pour la technologie Sense PlayStation VR2 (comme le retour du casque) et la toute nouvelle manette PS VR2 Sense, intuitive et offrant un degré d’immersion incroyable. En outre, le système PS VR2 est doté d’un câble unique, ce qui vous permettra de vous plonger instantanément dans vos jeux.

Des kits de développement pour PS VR2 sont déjà entre les mains des créateurs de jeu. Nous avons hâte de découvrir leurs créations qui feront de la réalité virtuelle une expérience inoubliable pour les joueurs. Il nous tarde de dévoiler davantage de détails sur PS VR2. Restez à l’écoute !