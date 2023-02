PlayStation VR 2 : le line-up de lancement agrandi avec 42 jeux en day one, et 10 nouveaux titres confirmés pour le casque !

Le PlayStation VR 2 arrive demain et il aura un catalogue de lancement étoffé pour un casque de réalité virtuelle, bien que s'appuyant beaucoup sur les jeux de son prédécesseur avec lesquels il ne sera pas compatible. Sony Interactive Entertainment avait ainsi déjà promis 30 titres en day one et 6 dans les semaines qui suivent.

Le line-up de lancement vient de s'enrichir, car ce sont finalement 42 jeux qui seront jouables en day one et 7 un peu plus tard ! Voici la liste des projets qui seront très prochainement accessibles via le PSVR 2.



After the Fall (Vertigo Games)

Altair Breaker (Thirdverse)

Before Your Eyes (Skybound Interactive, période de lancement)

Cave Digger 2: Dig Harder

Cities VR (Fast Travel Games)

Cosmonious High (Owlchemy)

Creed Rise to Glory: Championship Édition (Survios, période de lancement)

The Dark Pictures: Switchback (Supermassive, période de lancement)

Demeo (Resolution Games)

Drums Rock (Garage 51)

Dyschronia: Chronos Alternate (MyDearest Inc., Perp Games)

Fantavision 202X (Cosmo Machia, Inc.)

Garden of the Sea (Neat Corporation)

GORN (Devolver Digital, période de lancement)

Gran Turismo 7 (mise à jour gratuite de la version PS5 de GT7)

Horizon Call of the Mountain (Firesprite, Guerrilla)

Job Simulator (Owlchemy)

Jurassic World Aftermath (Coatsink)

Kayak VR: Mirage (Better Than Life)

Kizuna AI – Touch the Beat! (Gemdrops, Inc.)

The Last Clockwinder (Pontoco/Cyan Worlds)

The Light Brigade (Funktronic Labs, l’achat comprend les versions PS VR et PS VR2)

Moss 1 & 2 Remaster (Polyarc)

NFL Pro Era (StatusPro, Inc., mise à niveau PS VR2 gratuite)

No Man’s Sky (Hello Games, période de lancement)

Nock (Normal VR LLC)

Pavlov VR (Vankrupt)

Pistol Whip (Cloudhead, mise à niveau PS VR2 gratuite)

Puzzling Places (Realities.io, période de lancement)

Ragnarock (WanadevStudio)

Resident Evil Village (Capcom, via mise à jour gratuite depuis la version PS5 de RE Village)

Rez Infinite (Enhance)

RUNNER (Truant Pixel, LLC)

Song in the Smoke (17 Bit)

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge (ILMxLAB)

Startenders: Intergalactic Bartending (mise à niveau PS VR2 gratuite)

Swordsman VR (Sinn Studio Inc., mise à niveau PS VR2 gratuite jusqu’à mai 2023)

Synth Riders (Kluge Interactive, mise à niveau PS VR2 gratuite)

The Tale of Onogoro (Amata K.K)

Tentacular (Devolver)

Tetris Effect (Enhance)

Thumper (Drool LLC)

Townsmen VR (HandyGames)

Unplugged: Air Guitar (Vertigo Games)

Vacation Simulator (Owlchemy)

The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution (Skydance, période de lancement)

What the Bat (Triband)

Zenith: The Last City (Ramen VR, mise à niveau PS VR2 gratuite)

Zombieland: Headshot Fever Reloaded (XR Games)

Si certains noms ne vous disent rien, c'est normal : en plus des jeux confirmés ces dernières semaines, Sony Interactive Entertainment vient d'en dévoiler 10 à venir sur le PlayStation VR 2 : Ragnarock, Runner, Startenders: Intergalactic Bartending, Swordsman VR et Unplugged: Air Guitar seront disponibles dès demain, Gorn le 16 mars, Nock: Bow + Arrow Soccer dans le courant du mois prochain et Another Fisherman’s Tale, Hellsweeper VR et Sushi Ben en 2023.

Another Fisherman’s Tale

Another Fisherman’s Tale est la suite très attendue du titre primé A Fisherman’s Tale. Ce jeu d’aventure captivant vous embarque dans un voyage à travers un monde surréaliste rempli de lieux imaginaires et d’énigmes surprenantes. L’histoire poétique et les mécaniques de VR uniques du jeu, dont la possibilité de détacher et contrôler des parties de son corps, renforcent l’immersion de l’expérience. Si vous appréciez les jeux inventifs et narratifs, alors Another Fisherman’s Tale est fait pour vous. Préparez-vous à entrer dans un monde merveilleux, plus tard cette année, sur PS VR2. – Frank de Brie, responsable du marketing international, Vertigo Games





Gorn

L’équipe de Free Lives est fière de vous proposer des combats de gladiateurs brutalement réalistes sur PS VR2, comme les auraient appréciés les Romains. Depuis le début du développement de Gorn, nous avons ajouté de nombreux nouveaux ennemis, armes et modes de jeu pour les gladiateurs des arènes et nous pensons qu’il s’agit là de notre meilleure version ! Gorn débarque le 16 mars. – Ruan Rothmann, concepteur, Free Lives





Nock: Bow + Arrow Soccer

Nock, le dernier ajout au monde de la réalité virtuelle, combine la fascination de l’arc et des flèches et l’excitation d’un match de football aux enjeux élevés. Glissez et volez à travers un terrain dynamique, et utilisez votre arc et vos flèches pour pousser la balle au fond des filets adverses. Avec des matchs multijoueurs classés, des parties personnalisées conviviales et un matchmaking basé sur les compétences, Nock propose une expérience de jeu multiplateforme facile à apprendre, mais plus compliquée à maîtriser. Communiquez facilement avec vos coéquipiers grâce au chat vocal en jeu et aux options de mise en sourdine individuelle. Préparez-vous pour une expérience hors du commun remplie d’adrénaline dans Nock, disponible en mars. – Max Weisel, créateur de Nock, fondateur de Normal VR





Hellsweeper VR

Par les créateurs de Sairento VR et les éditeurs de Arizona Sunshine, Hellsweeper VR est un jeu qui défie les lois de la physique. Plongez dans une expérience intense en VR où la physique terrestre n’existe pas et où défier la gravité devient votre nouvelle réalité. Traversez différentes dimensions de l’Enfer, maîtrisez de nombreuses armes et sorts de magie élémentaire et réalisez ce que vous pensiez impossible. Hellsweeper VR arrive plus tard cette année. – Frank de Brie, responsable du marketing international, Vertigo Games





Ragnarock

Ohé, vikings ! Prêts à tout déchirer ? Ragnarock est un jeu de rythme solo/multijoueur en VR dans lequel vous incarnez un capitaine viking en lice dans une course de bateaux à travers des environnements mythologiques. Utilisez vos deux marteaux pour frapper les runes qui défilent au rythme d’une musique viking épique ! Et comme le veut la tradition des jeux d’arcade, jouer à Ragnarock est facile, mais maîtriser le jeu est une autre histoire. Seuls les joueurs les plus expérimentés pourront récupérer toutes les médailles d’or, battre les meilleurs scores et inscrire leur nom en haut du classement. Le mode JcJ multijoueur, jusqu’à 6 joueurs, vous permet d’affronter vos amis en temps réel. Ragnarock arrive le 22 février, en même temps que le PS VR2 ! – Côme de Percin, directeur créatif, WanadevStudio.





Runner

Né d’un amour pour les visuels et le style de l’anime des années 80, Runner est une expérience d’arcade électrisante que nous avons hâte de sortir sur PlayStation VR2 le 22 février avec des améliorations propres à la plateforme. Découvrez un jeu de tir libre en VR et des combats à moto ultrarapides en 4K époustouflante, un gameplay intuitif, des modificateurs d’armes de poing améliorables, des canons montés uniques et des coups spéciaux exceptionnels. Ressentez l’immersion grâce aux gâchettes adaptatives, au retour haptique des manettes, et au retour du casque PS VR2 à chaque coup, impact et tir de canon. Foncez à toute vitesse et faites tout éclater dans 9 niveaux détaillés uniques à chaque partie, au son d’une musique dynamique signée Fat Bard. Le jeu comprend le roman graphique interactif PRÉAMBULE, entièrement doublé par un casting expérimenté. – Mr. Truant Pixel





Startenders: Intergalactic Bartending

Amarrez votre bar intergalactique et servez vos créations bizarroïdes dans Startenders: Intergalactic Bartending, et découvrez une campagne entièrement doublée, des millions de combinaisons de cocktails et des modes compétitifs aux classements quotidiens. Chaque niveau généré de manière procédurale est unique et vous ne saurez jamais à l’avance ce qui vous attend. Détendez-vous entre les services, construisez de nouvelles machines de bar, obtenez de nouveaux ingrédients et créez vos propres cocktails. Le retour du casque et le retour haptique des manettes vous feront ressentir chaque fois que vous secouez, découpez et pressez de bar en bar. Travaillez dur, et peut-être que cela vous fera transpirer ! Startenders: Intergalactic Bartending propose une mise à niveau gratuite à celles et ceux qui possèdent la version PS VR originale. – Chris Youles, cofondateur de Foggy Box Games





Sushi Ben

Sushi Ben est une aventure narrative dans laquelle vous devez sauver un restaurant de sushi local de la faillite. Mais ce ne sera pas une tâche aisée ! D’abord, vous devrez rencontrer les habitants et leur apporter votre aide pour gagner leur confiance. Sushi Ben propose des rencontres narratives hautes en couleur, des graphismes manga en 3D et un style inspiré des anime. Plus tard dans l’année, découvrez une gamme d’activités passionnantes en VR et repoussez les propriétaires cupides qui essayent de faire fermer le restaurant. Sushi Ben a été écrit par le créateur de Hatoful Boyfriend. Produit par Big Brane Studios et le producteur exécutif de SMG Studio, Sushi Ben a été nommé pour deux récompenses aux Raindance Immersive Awards de 2021. – Brian Edward Hicks, directeur technique, Big Brane Studios





Swordsman VR

Swordsman est un jeu de combat d’épée réaliste aux différentes factions et nombreux combats de boss. Découvrez des combats viscéraux contre des ennemis blindés et énergiques qui parent et esquivent vos attaques, avant de riposter. Chaque combat est un duel. Affrontez un Kraken grâce à des armes de boss réalistes, la physique des armures, le démembrement, et profitez d’environnements thématiques, de combats au corps-à-corps, d’une progression de personnage, d’éléments de RPG et bien plus encore ! Swordsman sera une mise à niveau gratuite pendant les trois premiers mois pour les joueurs qui possèdent déjà la version PS VR. – Alek Sinn, Directeur artistique, Sinn Studio





Unplugged: Air Guitar

Montez sur scène et devenez la rock-star de vos rêves dans Unplugged: Air Guitar, le 22 février sur PS VR2. Jouez du air guitar sur les plus gros titres de chanteurs et groupes de rock légendaires comme Ozzy Osbourne, The Offspring et Weezer. Devenez une légende du rock avec Unplugged. Laissez-vous guider vers la gloire par Satchel des Steel Panther et jouez vos chansons préférées devant une foule grandissante. – Frank de Brie, responsable du marketing international, Vertigo Games

Pour être complet, la date de sortie de Creed: Rise to Glory – Championship Edition a aussi été calée au 4 avril 2023 ce jour.

Maintenant, il n'y a plus qu'à s'amuser ! Le PlayStation VR 2 sera disponible officiellement demain, et vous pouvez agrandir votre ludothèque via des cartes-cadeaux PlayStation disponibles sur Amazon.fr.

