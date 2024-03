RUMEUR sur le PlayStation VR 2 : la production du casque stoppée, faut-il y croire ?

Si Sony Interactive Entertainment est toujours enclin à partager les chiffres de ventes de sa PS5, il n'en est rien concernant celles du PlayStation VR 2, en témoigne encore son plus récent rapport trimestriel. Pour autant, la mise en avant de jeux en réalité virtuelle qui sortiront dessus se poursuit et le constructeur travaille actuellement à le rendre compatible avec les PC. Il semblerait pourtant que cela n'aille pas si fort du côté des ventes, au point que la production du casque aurait été stoppée temporairement, du moins si nous en croyons l'article du journaliste de Bloomberg Takashi Mochizuki.

Dans ce dernier, il déclare que selon des personnes familières des plans de Sony, la production aurait été mise en pause jusqu'à ce que le stock d'unités invendues ait été écoulé... Apparemment, les ventes auraient décliné progressivement depuis son lancement en février 2023.

Avec un accessoire qui coûte pour rappel 599,99 € nu (par exemple ici sur Amazon), soit plus cher que la console nécessaire pour l'utiliser, nous pouvons aisément comprendre la difficulté à l'écouler. De plus, les réelles exclusivités sont peu nombreuses ou alors pas aussi attractives auprès du public qu'un Horizon Call of the Mountain tiré d'une licence phare. Et avec la fermeture de London Studio (Blood & Truth et PlayStation VR Worlds), qui était l'une des entités ayant développé des jeux en réalité virtuelle parmi les PlayStation Studios, nous pouvons forcément craindre une certaine mise en retrait de la réalité virtuelle du côté des productions first-party.

Faut-il pour autant croire ce qu'affirme Takashi Mochizuki ? C'est là toute la question, car comme pas mal de joueurs l'ont fait remarqué sur la Toile, il n'est pas rare que ses déclarations soient à côté de la plaque ou erronées, comme pour la production de PS4 ou celle de la PS5 avant son lancement, ou encore concernant une Switch Pro 4K...

Pour le coup, nous ne pouvons que vous conseiller de prendre tout cela avec de grosses pincettes.