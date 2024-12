PSVR 2 : jouer sans manette, ce sera bientôt possible !

Qui n'a jamais rêvé de jouer sans manette ? Bon, après Kinect, plus grand monde, l'expérience sur une télévision est assez anecdotique, voire inutile, mais en réalité virtuelle, c'est une autre histoire. Si le but de la VR est de nous plonger dans un univers virtuel avec un casque sur la tête, tenir et utiliser des manettes ou contrôleur casse l'immersion. Mais Sony a peut-être trouvé la solution pour son casque. Cette semaine se tient la SIGGRAPH Asia 2024 à Tokyo et, comme le montre la vidéo ci-dessus, Sony a un stand pour essayer une démo sur PlayStation VR 2 sans manette ! Nous pouvons y voir une personne tirer un fluide en pointant du doigt et générer une explosion en écartant les doigts d'un coup, dans un jeu très coloré.

PlayStation VR2 hand tracking in action. #PSVR2 pic.twitter.com/THPXkuJfqg — PlayStation VR News (@PS4VRNews) December 4, 2024

Un visuel apposé sur la borne explique le fonctionnement de la technologie : les caméras à l'avant du casque PSVR 2 suivent la position des mains de l'utilisateur et sont capables de détecter 12 types de gestes, comme pincer, attraper ou pointer. Le taux de suivi serait de 60 images par seconde, avec un affichage des mains fluide et une faible latence. La technologie n'est pas nouvelle dans le monde de la VR, elle est déjà embarquée dans les Meta Quest.

Pour l'instant, Sony n'a pas communiqué officiellement sur cette nouvelle fonctionnalité pour son PlayStation VR 2, il faudra patienter pour découvrir quand elle débarquera sur nos casques. Au moins, le constructeur n'abandonne pas totalement son PSVR 2. Vous pouvez acheter le PlayStation VR 2 avec Horizon Call of the Mountain à 399,99 € (-38 %) la Fnac.

