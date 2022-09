PSVR 2 : Demeo et Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge Enhanced Edition annoncés sur le futur casque de Sony

Comme prévu, Sony a mentionné son PlayStation VR 2 lors du State of Play de ce soir. Mais il y a de quoi être déçu : le constructeur ne s'est pas attardé sur le casque, mais seulement sur deux jeux qui seront disponibles sur PSVR 2, mais pas forcément dès son lancement en début d'année prochaine.

Bon, il s'agit de deux titres déjà connus. Le premier, c'est Demeo, un jeu de rôle façon dungeon crawler jouable jusqu'à quatre joueurs en coopération et qui a eu droit à sa bande-annonce (mais pas à sa période de sortie) sur PS5 avec le PSVR 2, c'est à découvrir ci-dessus. Gustav Stenmark, producteur chez Resolution Games, rajoute :

Les soirées jeux de société vous manquent ? C’est un vendredi soir. Vous venez d’ouvrir votre paquet de chips. Votre ami vous regarde de l’autre côté de la table et attend impatiemment que vos deux autres potes, qui sont arrivés en retard, sortent leur fiche de personnage de leur sac et trouvent leur dé. La tension monte. Le plateau est prêt. Vous allez embarquer dans la plus grande aventure que le monde ait jamais connue. Il y a quelque chose de vraiment spécial à se réunir autour d’une table pour un jeu de rôle entre amis et en tant que studio de VR rempli de joueurs et joueuses aguerri(e)s, comptant même des créateurs connus dans le milieu des jeux multijoueurs tels que Mike Booth (Left 4 Dead) et Tom Hall (Doom), nous nous sommes posés une question : comment recréer la magie de ce moment dans une expérience immersive qui saisit non seulement l’expérience de jeu, mais aussi la sensation d’être autour d’une table avec ses amis à lancer des sorts et découper des monstres ? Notre réponse à cette question : Demeo. Une expérience VR primée (disponible également hors VR) enrichie depuis sa sortie l’année dernière avec de nouveaux héros, de nouvelles aventures et bien plus encore. Et aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer que nous allons proposer Demeo sur le PlayStation VR 2 et PlayStation 5 en 2023 avec de nombreuses fonctionnalités captivantes qui feront de ce jeu l’une des meilleures manières de vivre l’expérience Demeo jusqu’ici. Le retour haptique de la manette de jeu PSVR 2 Sense, du casque et de la manette de jeu sans fil DualSense de la PlayStation 5 jouera un rôle dans l’immersion du joueur dans Demeo comme jamais auparavant… et ce ne sera pas seulement pour ces grands moments où on se fait bousculer par une boule de feu ou un autre sort d’attaque du genre. Imaginez ressentir des poids différents dans chaque main alors que vous attrapez des pièces de jeu avec votre manette de jeu PSVR 2 Sense. C’est le niveau de profondeur que nous cherchons à saisir avec notre implémentation de l’haptique. La fidélité visuelle sur PlayStation 5 et PSVR 2 nous a donné toutes les raisons nécessaires pour revisiter nos graphiques et profiter de ce qui est possible de faire sur le matériel PlayStation. Si vous pensiez auparavant que les héros et monstres avaient l’air intimidants avant, attendez de les voir avec nos nouveaux nuanciers ! Le taux de rafraîchissement est un élément crucial pour créer une expérience visuelle confortable et c’est pour cela que nous sommes ravis de pouvoir utiliser le taux de rafraîchissement à 120 Hz du PSVR 2. Grâce aux capacités de suivi du mouvement des yeux du matériel, nous sommes également capables d’apporter un peu de magie à nos menus : Les joueurs et joueuses PSVR 2 pourront effectuer des sélections dans les menus de Demeo simplement en clignant des yeux. C’est une expérience étonnamment rapide qui vous envoie dans votre prochaine partie en un temps éclair. Lorsque Demeo sortira sur le PlayStation Store, le jeu sera disponible pour les joueurs qui auront déjà plongé dans le royaume virtuel ainsi que pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, mais ça ne veut pas dire que les joueurs PlayStation qui veulent vivre les deux expériences auront à l’acheter deux fois. Vous pourrez profiter de Demeo sur PSVR 2 et PlayStation 5 avec un unique achat, ce qui vous donnera l’opportunité de commencer chaque aventure sur la plateforme de votre choix. Que ce soit une journée de paresse sur le canapé ou plus énergétique, avec vos amis aventuriers et la VR, nous avons pensé à vous. Et si vous souhaitez jouer à Demeo avec vos amis, mais qu’ils ne sont pas sur du matériel PlayStation ? Aucun problème ! Grâce au support de développement continu de Sony, les joueurs de Demeo sur PS5 et PSVR 2 pourront partager leurs sessions avec leurs amis qu’importe leur plateforme préférée. Ces dernières années, nous nous sommes vraiment amusés à nous réunir autour de la table virtuelle avec nos amis pour lancer un dé, jouer aux cartes et déplacer nos minis, et nous sommes ravis d’accueillir parmi nous toute la communauté PlayStation en 2023 !

L'autre jeu, c'est Star Wars: Tales From Galaxy's Edge, un jeu d'action et d'aventure conçu à l'origine pour Meta Quest et qui va donc être porté sur PSVR 2 l'année prochaine dans une Enhanced Edition. Les améliorations ne sont pas encore connues, mais voici la bande-annonce, et une déclaration de Scott Mayer de chez ILMxLAB :

Voyagez dans une galaxie lointaine, très lointaine sur PlayStation VR 2 dans Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition, dès 2023. Cette expérience en VR primée du ILMxLAB de Lucasfilm a été remaniée pour tirer profit des améliorations technologiques que le matériel peut offrir aujourd’hui et nous sommes ravis de partager avec vous ce que vous pourrez voir et ressentir lors de votre échappée vers les frontières de la galaxie. Une expérience complète Votre histoire commence alors que vous réparez des droïdes. Après un crash sur la planète Batuu causé par une attaque du gang des Guaviens, vous vous faites emporter dans une grande aventure. Des événements extraordinaires vont alors s’enchaîner, prouvant que n’importe qui dans la galaxie peut devenir un héros. Alors que vous vivez votre propre aventure Star Wars inoubliable, vos personnages préférés vous rejoindront comme R2-D2, C-3PO (Anthony Daniels), le Maître Jedi Yoda (Franz Oz) et Hondo Ohnaka (Jim Cummings). Vous affronterez également de nouveaux personnages tels que l’énergétique barman Seezelslak (Bobby Moynihan), la chasseuse de trésors Lens Kamo (Karla Crome) et la cheffe du gang des Guaviens, Tara Rashin (Debra Wilson). Pendant votre aventure, vous passerez beaucoup de temps à la cantina de Seezelslak avec le barman azumel qui vous transportera dans d’autres lieux et époques de la galaxie Star Wars à travers ses contes légendaires. Grâce à lui, vous vivrez l’histoire de la padawan devenue Jedi, Ady Sun’Zee (Ellie Araiza) dans le « Temple of Darkness » (Temple des ténèbres) et le « Sacred Garden » (Jardin sacré). Si vous vous demandez ce que ça fait d’être un droïde, alors vous trouverez votre réponse lors d’une traque étrange où vous incarnerez le droïde assassin de classe IV, IG-88 (Rhys Darby) dans « The Bounty of Boggs Triff » (La prime de Boggs Triff). Encore plus immersif Principalement ancré à la périphérie de l’Avant-poste de la Flèche Noire dans Star Wars: Galaxy’s Edge, une expérience immersive et épique débarque à Disneyland Resort en Californie et Walt Disney World Resort en Floride pour complémenter et dépasser les frontières physiques des parcs. Vous rencontrerez des personnages familiers tels que le propriétaire du dépôt de droïdes de l’Avant-poste de la Flèche Noire, Mubo (Matthew Wood), qui vous donnera accès à de nouveaux équipements et objets au cours de votre aventure et le personnage que les fans adorent, Dok-Ondar (Cory Rouse). En utilisant toute la technologie que le PSVR 2 a à offrir, le jeu repousse les frontières du possible avec la VR pour vous transporter dans l’univers de Star Wars comme jamais auparavant. L’expérience visuelle hautement fidèle inclura un suivi de la manette basé sur le casque et un suivi du mouvement des yeux pour s’assurer que vos mouvements et que la direction dans laquelle vous regardez sont bien retransmis dans le jeu. L’audio et l’haptique jouent également un rôle majeur dans cette expérience, et l’environnement sonore vous enveloppera avec un audio 3D riche tout en ressentant même les plus petits détails grâce à l’haptique intégrée dans la manette de jeu PSVR 2 Sense et le casque. En combinant toutes les fonctionnalités sensorielles que le PSVR 2 a à offrir, vous aurez l’impression de vivre dans la galaxie Star Wars. Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition sera une expérience complète dès sa sortie. Des détails supplémentaires seront bientôt annoncés, alors ne manquez pas les infos !

Ne faisons pas la fine bouche, il s'agit de deux très bons jeux en réalité virtuelle, de quoi rassurer les futurs acheteurs du PlayStation VR 2. Attendons maintenant que Sony nous reparle plus en détail de son casque pour PS5, le plus tôt possible serait le mieux.

