PlayStation State of Play : surprise, une présentation à suivre ce mardi à 23h59 pour des jeux PS5, PS4 et PlayStation VR 2 !

Vous le savez sans doute déjà, mais un Nintendo Direct aura lieu ce mardi en fin d'après-midi. Eh bien, vous aurez aussi droit à un State of Play dans la nuit pour aller avec en cette semaine de Tokyo Game Show 2022 ! La dernière présentation du genre remonte à début juin et avait été particulièrement riche en grosses annonces, alors il faut s'attendre à tout une fois de plus.

Comme indiqué sur le PlayStation Blog, nous avons donc rendez-vous à 23h59 ce 13 septembre pour une diffusion d'une durée de 20 minutes qui nous promet « de nouvelles mises à jour » et des contenus de « gameplay pour 10 jeux bientôt disponibles sur PS5, PS4 et PSVR 2 » en provenance des partenaires japonais et développeurs internationaux de SIE. Vous pourrez suivre le tout depuis cet article ou via Twitch.

Par rapport à d'autres fois précédentes, rien n'a été dit allant contre le fait qu'il pourrait y avoir une annonce concernant le hardware, alors peut-être découvrirons-nous enfin la date de sortie du casque de réalité virtuelle dans la foulée et son prix, lui qui doit paraître début 2023.

Bref, ces 24 prochaines heures devraient nous régaler !