PlayStation State of Play : les futurs jeux de la PS5 vont enfin nous donner de leurs nouvelles cette semaine !

Les rumeurs entourant la diffusion d'un State of Play cette semaine étaient persistantes et il ne fallait de toute manière pas être devin pour s'avancer quant à la diffusion d'un tel programme ce mois-ci puisque c'est à cette période que PlayStation en avait proposé un en 2024, en 2023, en 2022 et en 2021 pour bien commencer l'année. C'est désormais officiel et la firme japonaise nous prévient cette fois du jour au lendemain, puisque c'est ce mercredi 12 février 2025 à 23h00 qu'il faudra être devant son écran pour suivre les annonces.

Au programme, pas moins de 40 minutes pour découvrir de nouvelles informations sur « de grands jeux disponibles prochainement sur PS5 » venant de studios répartis aux quatre coins du monde, le tout en anglais ou japonais. Nous rajouterons le lien du flux vidéo une fois disponible. Vous noterez que le PSVR 2 n'est pas évoqué, donc il ne faut à priori pas s'attendre à grand-chose du côté de la réalité virtuelle.

À quoi faut-il s'attendre ? Eh bien, après la fuite de la date de sortie et de versions PS4 et PS5 de FANTASY LIFE i : La voleuse de temps, sans parler du fait qu'Akihiro Hino a promis un trailer massif dans les prochains jours, nous pouvons espérer qu'il soit diffusé à cette occasion. Il en va de même pour Elden Ring Nightreign et Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ce dernier étant l'exemple le plus extrême puisqu'il ne devrait rien y avoir d'inédit qui n'ait pas subi de leak...

Avec des jeux comme Ghost of Yōtei et Death Stranding 2: On The Beach attendus cette année, nous pouvons également nous attendre à les voir. Espérons qu'il y ait également quelques bonnes surprises.

