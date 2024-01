RUMEUR sur le PlayStation State of Play : une liste de jeux excitante et une date pour la prochaine présentation de Sony

L'année 2024 a désormais bien démarré, les premières grosses sorties commencent à débarquer sur les étales et certaines rumeurs d'annonces se font pressantes du côté de chez Sony. En effet, billbil-kun a récemment rapporté ce qui serait l'intitulé complet de Death Stranding 2, déclarant que sa deuxième bande-annonce serait diffusée très prochainement. Eh bien, nous savons peut-être désormais à quelle date et aux côtés de quels autres jeux nous allons revoir le titre de Kojima Productions. Si le Xbox Developer_Direct vous a semblé un peu fade malgré la grande première d'Indiana Jones et le Cercle Ancien, la rumeur du jour devrait tout de suite vous exciter bien plus !

Mais avant toute chose, il faut replacer les informations dans leur contexte, qui proviennent du cofondateur de XboxEra, Nick Baker. En septembre dernier, il avait posté une série de tweets (résumés ici) prenant la forme de phrases contenant indirectement les noms de jeux qui allaient apparaître au cours du PlayStation State of Play. Eh bien, il vient de recommencer, alors même qu'aucune annonce n'a encore eu lieu du côté de chez Sony. Voici son message :

On the 31st (roughly), Ronins will Rise, we’ll die stranded, have a rebirth and Kojima will fulfil his dream. Sonic will live in the shadow of his generation while the hills will remain silent until the dawn when you’ll need to catch the metro. Just don’t be a Judas about it.

Ce que nous pouvons en tirer, c'est que la prochaine présentation des jeux à venir sur PS5 (voire PS4 s'il y a encore des titres cross-gen) aura lieu cette semaine, à priori ce mercredi 31 janvier 2024. Nous devrions y voir Rise of the Ronin et Final Fantasy VII Rebirth, tous deux attendus assez prochainement, mais aussi Death Stranding 2. Bizarrement, le passage concernant ce dernier est séparé de « Kojima va réaliser son rêve ». Nous savons que le créateur va donner naissance à un long-métrage Death Stranding, mais il paraît peu probable qu'il s'agisse déjà de cela. Ce pourrait-il que la vieille rumeur d'un Silent Hill développé par Kojima Productions finisse par s'avérer ? Nous pouvons au moins être certains d'une chose, ce ne sera pas OD malgré les références, puisque ce dernier est une exclusivité Xbox.

Plus étonnant, un jeu Sonic serait présent et le terme « generation » laisse penser qu'il pourrait s'agit d'un remaster de l'excellent épisode anniversaire Sonic Generations sorti en 2011. Dommage d'avoir gâché la surprise si tel est le cas, bien que cela nous ravisse au plus haut point ! Le terme « shadow » qui n'apporte rien rien ici, même si le personnage du même nom est présent dans le jeu pourrait aussi faire référence à Shadow of the Erdtree, le DLC d'Elden Ring dont de nombreux indices laissent penser qu'il pourrait sortir en février. Quant à « silent », cela renvoie sans doute à Silent Hill, reste à savoir quel épisode, bien que le plus logique serait d'avoir enfin des informations au sujet du remake de Silent Hill 2 par Bloober Team. Le nom « hills » ayant été mis au pluriel, plusieurs projets se montreront peut-être, qui sait ?

Vient ensuite Until Dawn, qui n'est plus une surprise puisque billbil-kun a aussi récemment déclaré qu'une nouvelle version est en développement pour la PS5 et les PC, sans être capable de dire s'il s'agirait d'un remaster ou d'un remake. Plus étonnant, le quatrième Metro de 4A Games serait enfin dévoilé à cette occasion, alors que la promotion d'Exodus avait été réalisée en partenariat avec Xbox. Enfin, c'est Judas qui se montrerait à nouveau, le prochain jeu de Ken Levine (BioShock) et de son studio Ghost Story Games, qui est attendu avant le 31 mars 2025 aux dernières nouvelles.

Évidemment, il faut prendre cela avec des pincettes et d'autres jeux pourraient également se montrer, Nick Baker déclarant lui-même que la liste qu'il a reçue n'est pas forcément complète. Il serait particulièrement étrange qu'aucune mention de Helldivers 2 et FOAMSTARS ne soient faites juste avant leur lancement alors que les joueurs auront les yeux braqués sur la présentation.

Alors, que pensez-vous de ce possible programme du prochain State of Play ?