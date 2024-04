RUMEUR sur PlayStation : un State of Play ou un Showcase très bientôt, un jeu ultra attendu au programme

Les constructeurs n'attendent plus l'E3 (qui n'existe plus) ou le Summer Game Fest pour organiser des présentations afin de parler de leurs jeux à venir. Chez Sony, nous avons droit à deux formats, les PlayStation Showcase et State of Play, la dernière édition de celui-ci date de janvier 2024 et nous y avions revu Silent Hill 2 Remake.

D'après le journaliste Jeff Grubb, le survival-horror de Bloober Team devrait refaire parler de lui en mai 2024 avec une présentation organisée par Sony. Le journaliste ne sait pas s'il s'agit d'un State of Play ou d'un Showcase, un format plus ambitieux montrant davantage de jeux AAA et dont la dernière édition date de... mai 2023. Il faut dire que le constructeur ne compte pas sortir de gros jeux de licences connues first-party avant 2025...

Si Jeff Grubb voit juste, nous pourrions donc avoir un PlayStation Showcase en mai 2024 avec un tas d'informations sur de nombreux jeux à venir, avec Silent Hill 2 Remake parmi eux. L'hypothèse d'un PlayStation State of Play plus modeste, mais toujours avec le remake du survival-horror culte, est évidemment envisageable. Dans tous les cas, il faudra patienter jusqu'à une annonce officielle de Sony, sans doute quelques jours avant l'évènement seulement, pour en avoir le cœur net.

Silent Hill 2 Remake n'a toujours pas de date de sortie, mais vous pouvez le précommander contre 69,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.