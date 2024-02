PS5 : aucun gros jeu de licences first-party existantes jusqu'en 2025 et un point sur les ventes au 31 décembre 2023

L'heure est au bilan du côté de Sony avec la présentation de ses résultats financiers trimestriels s'étalant sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2023 et c'est comme toujours du côté des données supplémentaires que notre regard se tourne. Bon, en ce qui concerne la PlayStation 5, il n'y a pas vraiment de surprise, puisqu'après les 46,6 millions au trimestre précédent et la barre des 50 millions franchie le 9 décembre dernier, le décompte en est désormais à plus de 54,8 millions, avec tout de même 8,2 millions de consoles écoulées sur ces trois mois. C'est un peu mieux que l'an dernier (+1,1 million), mais cela reste en dessous des attentes de la firme, qui en conséquence a revu ses prévisions à la baisse pour la conclusion de son année fiscale du côté de la branche gaming, passant de 25 à 21 millions de ventes de PS5 attendues au 31 mars 2024. Si vous vous demandiez pourquoi le modèle Slim est actuellement en promotion, la réponse est sans doute à chercher de ce côté là puisqu'il va falloir en vendre 4,6 millions d'ici cette date. De plus, pour le prochain exercice s'étalant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, Sony s'attend à un déclin progressif des ventes de sa machine... puisqu'elle va déjà entrer dans la deuxième moitié de son cycle de vie comme l'a expliqué le CFO et COO Hiroki Totoki. Eh oui, elle a été pour rappel été lancée fin 2020.

Côté PlayStation Network, ce sont 123 millions d'utilisateurs mensuels actifs qui ont été comptés, une belle hausse de 11 millions par rapport à l'année précédente. En revanche, nous n'avons toujours aucun chiffre pour le PlayStation Plus... Le PSVR 2 est également toujours aux abonnés absents.

Concernant les jeux, c'est toujours pareil avec aucune distinction entre ceux sur PS5 et PS4, pour un total combiné de 89,7 millions de copies écoulées sur le trimestre, soit une hausse de 3,2 millions par rapport à la même période l'an passé. Parmi eux, la part du dématérialisé y représente 66 % et pas moins de 16,2 millions étaient des titres first-party. Cela n'a rien de vraiment étonnant puisque rien que Marvel's Spider-Man 2 s'était vendu à plus de 5 millions d'exemplaires en 11 jours suite à son lancement le 20 octobre dernier. D'ailleurs, en parlant du jeu d'Insomniac Games, il a franchi la barre des 10 millions en date du 4 février 2024. Pour autant, c'est tout de même une baisse du côté des exclusivités des PlayStation Studios par rapport à l'année dernière (20,8 millions, soit une diminution de 4,6 millions).

Comme quoi, les jeux des éditeurs tiers peuvent suffire et cela nous amène au point suivant, qui risque d'en décevoir certains. En effet, Hiroki Totoki a déclaré lors du webcast qu'il n'y aurait aucune sortie de gros jeux de licences connues first-party sur la période s'étalant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.

En ce qui concerne les softwares first-party, notre objectif est de continuer à nous concentrer sur la production d'œuvres de haute qualité et le développement de jeux live service. Mais même si des projets majeurs sont en cours de développement, nous ne prévoyons pas de sortir de nouveaux titres majeurs de franchises existantes au cours du prochain exercice financier, comme God of War Ragnarök et Marvel's Spider-Man 2. Même si le fardeau des coûts liés aux acquisitions s'allègera au cours du prochain exercice, nous prévoyons que le bénéfice des softwares first-party diminuera légèrement par rapport à cet exercice en raison de l'impact de la baisse des ventes. De ce fait, le résultat opérationnel du prochain exercice devrait actuellement augmenter légèrement par rapport à cet exercice. Cependant, bien qu'il s'agisse de notre référence, nous examinons les mesures visant à améliorer davantage la rentabilité avant l'annonce des résultats annuels prévisionnels en mai. Concernant le hardware PlayStation 5, qui entrera dans sa cinquième année depuis son lancement, en partie à cause de son entrée dans la seconde moitié du cycle de la console, nous visons à optimiser les ventes en mettant davantage l'accent sur l'équilibre avec les bénéfices, nous prévoyons donc une baisse progressive des ventes d'unités à partir du prochain exercice. Nous nous attendons à ce que les ventes de softwares third-party continuent de croître progressivement en raison de l’expansion de la base d’installation de la PlayStation 5 et du niveau élevé d’engagement des utilisateurs. Dans les services en réseau, nous nous attendons à ce que les abonnés soient au même niveau que cet exercice, voire légèrement moins, en raison de l'impact de la révision des prix que nous avons mise en œuvre au cours de cet exercice, mais nous prévoyons que les ventes augmenteront progressivement en raison du passage à des services premium attractifs.

Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y aura aucune nouveautés exclusives, puisque le remaster d'Until Dawn est attendu en 2024, de même que Stellar Blade dès le 26 avril. De plus, ce discours ne concerne pas les nouvelles licences, comme Concord par Firewalk Studios, prévu cette année si rien n'a changé. Évidemment, l'attrait pour ces derniers et aussi moindre que pour les jeux de Santa Monica Studio et Insomniac Games cités, mais il va falloir se montrer patient. Cette annonce renvoie également au précédent constat que de nombreux jeux live service ont vu leur sortie repoussée.

Si Nintendo sort bien sa prochaine console durant cette période, c'est tout de même un beau tapis rouge que semble lui avoir déroulé Sony.

La PS5 Slim avec lecteur de disques est actuellement vendue 474 € sur Amazon et 474,99 € à la Fnac.

