Summer Game Fest Live 2024 : la conférence annuelle de Geoff Keighley déjà datée

C'est désormais bien acté depuis décembre dernier, l'E3 ne fera plus son retour. Pour autant, la période estivale continuera d'être le temps fort des éditeurs pour nous présenter leurs nouveautés et c'est du côté du Summer Game Fest de Geoff Keighley qu'il faudra se tourner. Nous avions déjà appris son évident retour en 2024 quelques jours seulement après le showcase de juin dernier. Depuis hier, nous avons enfin une date à placer sur notre calendrier.

Le Summer Game Fest Live 2024 sera ainsi diffusé le vendredi 7 juin à 23h00. Oui, si nous étions bien contents de plus devoir veiller tard pour suivre ce type de présentation, ce ne sera pas le cas cette année, surtout qu'elle durera environ deux heures ! Ce sera à nouveau depuis le YouTube Theater de Los Angeles qu'elle sera organisée, avec une diffusion sur la plateforme, mais aussi via Twitch, Twitter / X, Steam ou encore TikTok (si ses actuels déboires aux États-Unis ne bloquent pas la plateforme...). Le Day of the Devs: Summer Game Fest Edition prendra sa suite. Les Summer Game Fest Play Days auront eux lieu du 8 au 10 juin à Los Angeles, où certains médias et influenceurs pourront prendre en mains les jeux.

Si vous recherchez des jeux à moindre coût sur PC, des promotions sont disponibles chez Gamesplanet.