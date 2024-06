Summer Game Fest Live 2024 : suivez la conférence estivale de Geoff Keighley ce vendredi, un point sur les jeux présents

C'est cette nuit que l'évènement faisant office de remplacement à l'E3 va nous donner des nouvelles de tout un tas de productions vidéoludiques, le Summer Game Fest Live 2024 organisé par Geoff Keighley, un rendez-vous pris depuis quelques mois déjà. Ce dernier avait essayé de relativiser les attentes des joueurs en communiquant le fait que certains projets attendus ne seraient pas présents, diffusant comme à son habitude un teaser avec tout un tas de jeux pas forcément en lien avec la présentation. Depuis, l'envers du décor et les tarifs exorbitants pour la diffusion de bandes-annonces lors de cette conférence ont fait parler d'eux... Quoi qu'il en soit, il faudra être devant son écran ce vendredi 7 juin 2024 à 23h00 pour suivre les deux heures de show prévues, par exemple sur YouTube via le flux vidéo ci-dessous, mais également sur Twitch et les divers réseaux sociaux. Le Day of the Devs et le Devolver Direct 2024 suivront. Bref, la nuit promet d'être courte si vous comptez suivre le tout. La présentation sera co-présentée par Curiousjoi.

À quoi faut-il s'attendre ? Eh bien, de nombreuses compagnies ont d'ores et déjà annoncé ce qu'elles y diffuseraient :

Nous ne devrions donc pas nous ennuyer cette nuit ! Si vous cherchez des jeux en promotion sur PC, n'hésitez pas à vous tourner vers Gamesplanet.